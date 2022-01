Verrückter Roland Collombin – Partys, Gefängnis, Unfälle – so lebt der wildeste Skifahrer der Schweiz Der Walliser gewann in den 70ern die grössten Abfahrten. Er war kühn auf der Piste und ausdauernd in der Disco. Seine Devise: kaum arbeiten, viel verdienen. Philipp Rindlisbacher

Ein Lebemann: Roland Collombin, Skistar der 70er-Jahre, posiert in seinem Carnotzet und zeigt den Sieger-Pokal von Kitzbühel. Foto: Darrin Vanselow

Roland Collombin sitzt im eigenen Weinkeller, vor ihm ein volles Glas, und er sagt: «Ich bin wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt.»

Es ist die passende Beschreibung für den Walliser, der die Skiwelt in den 1970ern in Atem hielt. Mit seinem Wagemut in den Steilhängen, seiner Ausdauer in den Diskotheken, seinen flotten Sprüchen, seinen Stürzen. Acht Abfahrten gewann Collombin zwischen Dezember 1972 und Januar 1974, er triumphierte in Kitzbühel, Wengen, Gröden, Garmisch, einmal gewann er vier Rennen innert 21 Tagen. Immer mit den gleichen 2,23 Meter langen Ski, die daheim im Carnotzet ausgestellt sind. Sein Servicemann nahm die Latten mit ins Hotelzimmer und versteckte sie unter dem Bett. Weil sie im Wachsraum nicht sicher gewesen wären.