Tötungsdelikt in Uitikon – Passant findet drei Leichen in Auto Die Polizei geht davon aus, dass eine 30-jährige Frau ihre zwei vierjährigen Töchter und sich selbst getötet hat.

Die drei toten Personen wurden in einem Waldstück in der Gemeinde Uitikon aufgefunden. Foto: Google Maps

Am Montagmorgen sind in Uitikon in einem abgestellten Auto die Leichen einer Frau und zweier Kinder aufgefunden worden. Das meldet die Kantonspolizei Zürich.

Kurz nach 7.30 Uhr meldete ein Passant der Einsatzzentrale einen im Wald abgestellten Personenwagen mit drei regungslosen Insassen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 30-jährigen Deutschen und ihrer beiden 4-jährigen Mädchen feststellen. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass die in Deutschland wohnhafte Mutter im Laufe des Sonntags zusammen mit ihren Kindern in die Schweiz einreiste und hier ihre Zwillinge sowie sich selbst getötet hat.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie Suizidgedankenoder oder kennen Sie jemanden, der Unterstützung benötigt? Kontaktieren Sie bitte die Dargebotene Hand, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Das Angebot ist vertraulich und kostenlos. Für Kinder und Jugendliche ist Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, www.147.ch. Weitere Informationen finden Sie auf www.reden-kann-retten.ch. Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, gibt es auf www.trauernetz.ch. (sda)

Die genauen Umstände der Tat werden durch die Kantonspolizei Zürich, die Staatsanwaltschaft I, das Institut für Rechtsmedizin des Universität Zürich (IRM) sowie das Forensische Institut Zürich (FOR) untersucht.

SDA/Hannes Weber