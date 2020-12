Kolumne zum Zürcher Stadtbild – Passen Sie auf beim Eintreten Eingänge von öffentlichen Gebäuden können informativ sein, andere sind irreführend. Meinung Ev Manz

Die Statue eines halb nackten Mannes würde man eigentlich nicht vor dem Eingang des Uni-Hauptgebäudes erwarten. Foto: Andrea Zahler

Stadtbild Nr. 59

Auf der einen Seite ein halb nackter Mann, auf der anderen eine knapp bedeckte Frau, und über dem Eingang weitere Nackedeis in Stein. Was zu einer Sauna, einem Hamam oder Swingerclub passen würde, ist in Wirklichkeit die Universität Zürich. Aha, das anatomische Institut, lautet der naheliegende Schluss. Doch auch der ist falsch, denn es handelt sich um den Haupteingang zu den Geisteswissenschaften.

Die Skulpturen und Reliefs stammen aus dem Jahr 1914 und feiern in Ehrfurcht vor der Antike das wohlproportionierte Menschsein. Nicht der physische Eros wird hier zur Schau gestellt, sondern höchstens der pädagogische.