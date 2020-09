Cyberattacke in Argentinien – Passnummern und Geburtsdaten von 11’000 Schweizern veröffentlicht Hacker haben Daten der Einwanderungsbehörde von Argentinien ins Darknet gestellt. Betroffen sind Personen, die zwischen Ende Februar und April ein- oder ausgereist sind.

Passkontrolle am Flughafen Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Nach einer Cyberattacke sind die Passdaten von rund 11’000 Schweizerinnen und Schweizern im Darknet gelandet, berichten Radio SRF und der Bayrische Rundfunk. Es handelt sich um Dateien der Einwanderungsbehörde von Argentinien, die nach einem gescheiterten Erpressungsversuch veröffentlicht wurden. Betroffen sind Personen, die zwischen Ende Februar und April in Argentinien waren. Auch persönliche Daten von Reisenden aus Deutschland, Frankreich, Israel, Kanada und Argentinien wurden veröffentlicht.

Das Schweizer Aussendepartement EDA habe Kenntnis vom Angriff und stehe mit den lokalen Behörden in Argentinien in Kontakt, berichtet ein Journalist des Bayrischen Rundfunks. Unter den veröffentlichten Informationen seien Namen, Geburtsdaten, Passnummern und das Reiseziel zu finden. Diese könnten von Kriminiellen zum Identitätsdiebstahl missbraucht werden.

Der Angriff erfolgte am 27. August mittels der Erpresser-Software Netwalker. Anschliessend sollen die Angreifer ein Lösegeld in der Höhe von vier Millionen Dollar für die Freigabe der Daten gefordert haben. Als die Einwanderungsbehörde nicht darauf einging, veröffentlichten die Hacker die Dateien am 10. September im Darknet.

ij