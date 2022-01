Olympische Spiele in Peking – Patrizia Kummer dabei – auch Ammann und Cologna selektioniert Swiss Olympic hat weitere 78 Athletinnen und Athleten für die Winterspiele in Peking selektioniert. Darunter sind auch zwei vierfache Olympiasieger. Marco Keller

Vor zehn Tagen noch in Scuol im Weltcup-Einsatz, mittlerweile in Peking in Quarantäne: Patrizia Kummer. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Eine der fix selektionierten Athletinnen weilt bereits in Peking. Patrizia Kummer, die Snowboard-Olympiasiegerin von Sotschi, ist bereits letzte Woche nach China gereist. Da die 34-jährige Walliserin ungeimpft ist, muss sie insgesamt 21 Tage in einem Hotelzimmer in Quarantäne verbringen.



Vor seinen siebten Olympischen Spielen steht Simon Ammann, der vierfache Goldmedaillengewinner. Keine andere Schweizer Sportlerin und kein anderer Schweizer Sportler haben derart viele Teilnahmen auf dem Konto. Mit Dario Cologna ist ein weiterer ganz Grosser des Schweizer Sports dabei. Der Bündner, viermaliger Olympiasieger im Langlauf, bestreitet zum Abschluss seiner Karriere seine vierten Spiele.

Der Dachverband des Schweizer Sports hat in der bislang grössten Tranche 78 Athleten aus zehn Disziplinen nominiert. Darunter befindet sich auch die komplette Eishockey-Nationalmannschaft der Männer. Cheftrainer Patrick Fischer hatte in letzter Zeit besonders viel zu tun, da er ja auf alle Spieler aus Nordamerika verzichten muss, und damit ein stark verändertes Team zusammenstellen musste. In seinem 25-Mann-Kader bilden die Vertreter von Meister Zug und von den ZSC Lions mit je fünf Cracks die grösste Gruppe.

In den nächsten Tagen geht es Schlag auf Schlag. Am Mittwoch werden die Teilnehmenden im Bob und Skeleton bekannt gegeben, der Freitag ist das zweite Datum für die Nordische Kombination. Am Montag erfolgt dann der Abschluss, unter anderem mit sämtlichen Peking-Reisenden im Ski alpin sowie den zweiten Daten für Biathlon, Langlauf, Ski Freestyle und Snowboard. Insgesamt rechnet man bei Swiss Olympic mit etwas mehr als 170 Sportlerinnen und Sportlern, welche die Schweiz zwischen dem 4. und 20. Februar in Peking, Yanqing und Zhangjiakou vertreten werden.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

