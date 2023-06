Experte an Bord des Titanic-Tauchboots – «Paul-Henry ist die beste Person, mit der man in einem U-Boot sein kann» Wenige wissen mehr über die Titanic als er: Seit Jahrzehnten erforscht der Franzose Paul-Henry Nargeolet das historische Wrack. Er soll das vermisste Tauchboot gesteuert haben. Theresa Parstorfer

Paul-Henry Nargeolet 2013 in Paris. Foto: Joel Saget (AFP)

Mehr als 30 Mal war der Franzose Paul-Henry Nargeolet bereits am Wrack der Titanic, das erste Mal 1987 bei einer der ersten Expeditionen zu dem gesunkenen Dampfer überhaupt. Mehr als 30 Tauchgänge, mehr als 100 Stunden in derart tiefen Gewässern (das Wrack liegt in einer Tiefe von 3803 Metern) – und immer kam der 77-Jährige wieder. Bisher ist nicht klar, ob es diesmal auch wieder so sein wird, denn der ehemalige Marinetaucher ist einer der fünf Männer an Bord des Tauchboots Titan, zu denen am Sonntagnachmittag der Kontakt abgebrochen ist und nach denen seither gesucht wird. Ein Sprecher der Familie bestätigte Nargeolets Identität am Dienstag. Nach Berichten des US-Senders CNN war er der Pilot des vermissen Gefährts.