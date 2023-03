Bereits 16 Betriebe am Zürichsee – Péclard führt neu die Gastronomie im Seebad Zollikon Michel Péclards Sohn hört im Ausgang, dass der Pächter des Kioskbetriebs in der Zolliker Seebadi einen Nachfolger sucht. Drei Wochen später ist die Übernahme perfekt. Dario Aeberli

Im Kabäuschen links wird ab Mai jemand aus Michel Péclards Team wirten. Foto: Michael Trost

Wenn am Zürichsee eine Beiz neue Betreiber sucht, ist Michel Péclard nicht weit. Für die anstehende Saison übernimmt der 55-jährige Szenegastronom auch das kleine Restaurant im Seebad Zollikon. Es ist der 16. Betrieb am Zürichsee, den er führt. «Ich bin ein kleiner Spinner», sagt Péclard am Telefon. «Aber wenn so eine Perle aus dem Winterschlaf erwacht, muss ich sie wach küssen.»