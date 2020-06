Zweite Welle der Pandemie – Peking hustet und fiebert wieder Der neue Corona-Ausbruch kommt Chinas Führung ungelegen. Nun wird wieder scharf kontrolliert – und Fisch aussortiert, vor allem jener aus dem Ausland. Christoph Giesen aus Peking

Die Pandemie ist noch nicht überstanden: Bewohnerinnen und Bewohner von Peking stehen an, um sich testen zu lassen, nachdem es zu einem neuen Ausbruch gekommen ist. Foto: Thomas Peter (Reuters)

Es sind nun 137 bestätigte Fälle in Peking. Wie die Gesundheitskommission am Mittwochmorgen berichtete, meldete die Stadt 31 weitere Infizierte. In vielen Ländern wäre das kaum eine Nachricht wert, in China allerdings ist die Unruhe nun gross, nachdem es wochenlang keine nennenswerten Neuansteckungen gegeben hat. In Peking das letzte Mal im April. Es gilt inzwischen die zweithöchste Sicherheitsstufe. Droht dem Ursprungsland des Coronavirus eine zweite Welle? Und wie verlässlich sind die Zahlen diesmal?

Für die Führung in Peking kommt der Ausbruch zur Unzeit. Gerade erst war das Land allmählich zur Normalität zurückgekehrt. Beim Nationalen Volkskongress Ende Mai hatte die Regierung sich selbstbewusst gezeigt. Die Welt hustet und fiebert, nur der Volksrepublik ist es gelungen, das heimtückische Virus niederzustrecken, das war die Botschaft. Der Kampf gegen das Coronavirus legitimiert längst ein Stück weit die Macht der Kommunistischen Partei, besänftigt das Volk, das zum ersten Mal seit Ende der Kulturrevolution eine Rezession erleben dürfte mit Millionen Arbeitslosen.

Behörden halten sich zurück wegen der Diplomaten und Journalisten

Besonders misslich für die chinesische Regierung ist zudem, dass ausgerechnet die Hauptstadt betroffen ist. Jede andere Stadt, vielleicht mit Ausnahme von Shanghai, hätte man von heute auf morgen absperren, das Virus durch eine Massenquarantäne wie in Wuhan bezwingen können – effektiv, aber brutal. Womöglich jedoch zu brutal, um es der Elite des Landes zuzumuten, den Tausenden Diplomaten in der Stadt und natürlich den mehr als 500 ausländischen Journalisten in Peking, die alle auf einmal aus dem Auge des Sturms berichtet hätten. Und so geht die Stadtverwaltung für chinesische Verhältnisse geradezu moderat vor.

Strenge Kontrollen: Beamte überprüfen die Herkunft von Gemüse auf einem Markt in Peking. Foto: Imago images/Xinhua

Im Zentrum des neuen Ausbruchs steht der Xinfadi-Markt im Südwesten Pekings, es ist der grösste Umschlagplatz für Lebensmittel weit und breit. Vor der Schliessung am vergangenen Wochenende wurden hier etwa 90 Prozent des Gemüses und des Obsts für die Metropole verkauft. Der Direktor des Marktes sowie zwei Beamte der Pekinger Lokalregierung mussten infolge des Ausbruchs ihre Posten räumen.

Seit Sonntag haben die Behörden mehr als 356’000 Menschen, die auf Lebensmittelmärkten arbeiten, diese besucht haben oder aber in der Nähe leben, einem Corona-Test unterzogen. Mitarbeiter der Seuchenbekämpfung, Beschäftigte im Gesundheitswesen, genauso wie Lehrer und Schüler sollen ebenfalls so schnell wie möglich getestet werden. Bis dahin sind die Schulen vorübergehend geschlossen.

Inlandflüge gestrichen, zurück ins Homeoffice

Mehr als 60 Prozent aller Inlandflüge wurden am Mittwoch gestrichen. Die meisten Unternehmen haben ihre Mitarbeiter zurück ins Homeoffice beordert. Bewohner aus Gegenden von Peking, in denen das Risiko als «mittel» oder «hoch» eingestuft wurde, dürfen die Stadt nicht mehr verlassen, um zu verhindern, dass sich der neue Ausbruch auf andere Teile des Landes ausweitet. Auch alle anderen Pekinger dürfen nur noch reisen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen können. In der ganzen Stadt wurden zudem die Kontrollen wieder verschärft, etwa das Fiebermessen an Eingängen zu Restaurants oder Einkaufszentren.

Peking riegelt sich ab: Ein Wohnquartier in der Nähe des Marktes, wo neue Corona-Fälle aufgetaucht sind, wird mit Stacheldraht verbarrikadiert. Foto: Roman Pilipey (Keystone)

Die bislang radikalsten Massnahmen haben die Zollbehörden ergriffen. Die Einfuhr von Lachs aus Europa wurde eingestellt, die grossen Zuchtbetriebe etwa aus Norwegen berichten, dass die neuen Beschränkungen eingeführt wurden, kurz nachdem staatliche Zeitungen darüber berichtet hatten, dass das Virus auf Hackbrettern im Xinfadi-Markt gefunden worden war, auf denen auch importierter Lachs geschnitten wird. Supermärkte haben deshalb in den vergangenen Tagen ihre Tiefkühlregale geräumt und grossflächig Fisch aussortiert. Während Lachs in der chinesischen Küche nicht einmal eine untergeordnete Rolle spielt, trifft der Importbann vor allem japanische Restaurants in China schwer. Sie werden nun gemieden, es gibt kaum einen Chinesen, der sich noch traut, Sushi zu essen. Die Furcht vor einer Mensch-Lachs-Mensch-Übertragung geht um im Land. Die Fische selbst können die Krankheit jedoch, nach allem, was man weiss, nicht übertragen.

Bereits im Mai ausgebrochen?

Das Online-Nachrichtenportal «Caixin» berichtete am Mittwoch, dass das Xinfadi-Cluster möglicherweise bereits im Mai entstanden sein könnte. «Es ist möglich, dass es in diesem Monat bereits viele asymptomatische oder milde Träger gab und sich deshalb in der Umwelt eine hohe Virenlast befunden hat», sagte demnach Gao Fu, der Direktor des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, bei einem Treffen mit Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens in Shanghai. Das Virus könne sich in «einer dunklen, feuchten und verschmutzten Umgebung» ideal vermehren. «Ich selbst denke, das ist in Peking passiert», sagte Direktor Gao. Von Fisch aber sprach er nicht.