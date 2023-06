Diplomatische Spannungen – Peking wirft USA «falsche» China-Politik vor Der oberste Aussenpolitiker der Volksrepublik hat der US-Regierung eine «falsche Wahrnehmung» seines Landes vorgeworfen. Das beweist, wie belastet das Verhältnis beider Grossmächte ist.

Diplomatische Spannungen im Reich der Mitte: Gast Antony Blinken (l.) und sein Gegenspieler Wang Yi.

Chinas Chef-Diplomat Wang Yi sagte bei einem Treffen zu seinem US-Amtskollegen Antony Blinken am Montag in Peking, dass dessen erster Besuch in China zu einem kritischen Zeitpunkt komme. «Es ist notwendig, sich zwischen Dialog oder Konfrontation, Kooperation oder Konflikt zu entscheiden.» Das Verhältnis zwischen den beiden Grossmächten ist durch eine ganze Reihe von strittigen Themen belastet.

Die USA müssten aufhören, die «Theorie einer Bedrohung durch China» aufzubauschen, sagte der frühere Aussenminister weiter. Auch müssten sie «illegale einseitige Sanktionen» aufheben und die «Unterdrückung der technologischen Entwicklung» seines Landes beenden. Ferner dürften sich die USA nicht weiter absichtlich in Chinas innere Angelegenheiten einmischen, erkläerte Wang Yi nach Angaben des Staatsfernsehens.

Besonders in der Taiwan-Frage gebe es für China «keinen Raum für Kompromisse», betonte der Spitzenpolitiker, der in Chinas Machthierarchie noch über dem heutigen Aussenminister Qin Gang steht. Die USA müssten sich treu an den Ein-China-Grundsatz halten, ihre eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Peking einhalten, Chinas Souveränität und territoriale Integrität respektieren und eine Unabhängigkeit Taiwans eindeutig ablehnen.

Zankapfel Taiwan

China betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Unter Ein-China-Politik wird gemeinhin verstanden, dass Peking als einzig legitime Regierung anerkannt wird. Taiwan hat hingegen seit mehr als sieben Jahrzehnten eine eigenständige Regierung und den Anspruch längst aufgegeben, ganz China repräsentieren zu wollen. Mit dem Ein-China-Grundsatz versucht Peking seinerseits, Taiwan international zu isolieren.

Der erste Besuch eines US-Aussenministers in China seit 2018 erfolgt vor dem Hintergrund schwerer Differenzen zwischen den rivalisierenden Mächten. Ungeachtet dessen wird gemäss der Agentur Xinhua Staats- und Parteichef Xi Jinping den hohen Gast aus Washington noch empfangen.

Blinkens heikle Aufgabe in Peking Abo US-Aussenminister in China Washington und Peking markieren Härte

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.