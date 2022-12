So viele WM-Titel wie sonst keiner: Als Nationalspieler führte Pelé Brasilien zwischen 1958 und 1970 zu drei Weltmeistertiteln. Nun ist Pelé mit 82 Jahren in São Paulo verstorben.

So viele WM-Titel wie sonst keiner: Als Nationalspieler führte Pelé Brasilien zwischen 1958 und 1970 zu drei Weltmeistertiteln. Nun ist Pelé mit 82 Jahren in São Paulo verstorben.

Unbeschwerte Anfänge: Der Teenager Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit vollem Namen heisst, grinst im Trikot des FC Santos in die Kamera. Der Spitzenverein der Regionalmeisterschaft von São Paulo verpflichtet Pelé im zarten Alter von 15, ein Jahr darauf ist er bereits Stammspieler und Torschützenkönig der Liga.

Unbeschwerte Anfänge: Der Teenager Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit vollem Namen heisst, grinst im Trikot des FC Santos in die Kamera. Der Spitzenverein der Regionalmeisterschaft von São Paulo verpflichtet Pelé im zarten Alter von 15, ein Jahr darauf ist er bereits Stammspieler und Torschützenkönig der Liga.

Was für ein Fallrückzieher: Diese artistische Einlage zeigte Pelé 1965 in einem Freundschaftsspiel gegen Belgien.

Was für ein Fallrückzieher: Diese artistische Einlage zeigte Pelé 1965 in einem Freundschaftsspiel gegen Belgien.

Magische Marke: Am 19. November 1969 feiert Pelé seinen 1000. Treffer. Das Spiel muss für 25 Minuten unterbrochen werden, weil Fans den Platz stürmten. Später erklingen in ganz Brasilien die Kirchenglocken.

Magische Marke: Am 19. November 1969 feiert Pelé seinen 1000. Treffer. Das Spiel muss für 25 Minuten unterbrochen werden, weil Fans den Platz stürmten. Später erklingen in ganz Brasilien die Kirchenglocken.

Zwei Fussballgrössen unter sich: Pelé und der englische Kapitän Bobby Moore tauschen nach dem Gruppenspiel an der WM in Mexiko die Leibchen. (7. Juni 1970)

Zwei Fussballgrössen unter sich: Pelé und der englische Kapitän Bobby Moore tauschen nach dem Gruppenspiel an der WM in Mexiko die Leibchen. (7. Juni 1970)

Nach dem Rücktritt vom Rücktritt unterschreibt Pelé 1975 einen Vertrag bei den New York Cosmos. Fortan ist er darum bemüht, die US-Amerikaner für den «Soccer» zu begeistern. Damit fängt er gleich ganz oben an und bringt Präsident Gerald Ford bei einem Besuch im Weissen Haus das Jonglieren näher.

Nach dem Rücktritt vom Rücktritt unterschreibt Pelé 1975 einen Vertrag bei den New York Cosmos. Fortan ist er darum bemüht, die US-Amerikaner für den «Soccer» zu begeistern. Damit fängt er gleich ganz oben an und bringt Präsident Gerald Ford bei einem Besuch im Weissen Haus das Jonglieren näher.

Umzingelt von der Presse, bevor der erste Ball über den Rasen rollt: Sein Verein Cosmos New York spielt an diesem Tag gegen die Rochester Lancers und der Fokus liegt eindeutig auf dem brasilianischen Starspieler Pelé. (August 1977)

Umzingelt von der Presse, bevor der erste Ball über den Rasen rollt: Sein Verein Cosmos New York spielt an diesem Tag gegen die Rochester Lancers und der Fokus liegt eindeutig auf dem brasilianischen Starspieler Pelé. (August 1977)

Ali gegen Pelé: Für das definitiv letzte Spiel seiner Karriere lockt Pelé einiges an Prominenz ins Giants Stadium in New Jersey, zum Beispiel den Boxchampion Muhammed Ali. Im Spiel stehen sich seine beiden Vereine FC Santos und New York Cosmos gegenüber, für die er je eine Halbzeit lang spielt. Schlussendlich gewinnen die Cosmos 2:1. (1. Oktober 1977)

Foto: AP