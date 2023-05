Nord-Stream-Anschlag

– Pensionierter Funker entlarvt mysteriöse Manöver russischer Schiffe Kurz vor der Sprengung der Pipelines hielten sich russische Schiffe nahe dem Tatort auf. Auch solche, die Unterwasserdrohnen steuern können. Ruben Schaar

Eine riesige Gasblase an der Oberfläche der Ostsee, wenige Tage nachdem mehrere Explosionen die Pipelines Nord Stream 1 und 2 leck schlugen. Abgefangene Funksprüche beweisen, dass sich in den Wochen und Monaten zuvor etliche russische Schiffe in diesem Gebiet aufhielten. Foto: Swedish Coast Guard (Keystone)

Am 6. Juni 2022 legt ein sogenanntes «Dark Ship» vom Hafen der russischen Kriegsmarine in Kaliningrad ab. So werden in Fachkreisen jene Schiffe genannt, die ihre automatische Positionsübertragung ausgeschaltet haben, deren Position also nicht wie sonst üblich im Internet jederzeit abrufbar ist.

Einen Tag später erreicht das Geisterschiff in der Ostsee die Umgebung von Nord Stream 2. Am 26. September 2022 wird ein Strang dieser Pipeline sowie beide Stränge der parallel verlaufenden Pipeline Nord Stream 1 in etwa 80 Meter Tiefe unter dem Meeresspiegel gesprengt. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, bleibt bis heute unklar. Wegen mutmasslicher Sabotage wird in Deutschland, Dänemark und Schweden ermittelt. Im März 2023 berichteten deutsche Medien über eine mögliche Verbindung in die Ukraine. So sollen kurz vor den Explosionen ukrainische Staatsbürger unter falschen Namen eine Segeljacht gemietet haben, die dann unweit des Tatorts auftauchte.

Satellitenfotos zeigen russische Schiffe

Nun aber zeigen Funksprüche wie jene des Geisterschiffs aus der russischen Enklave Kaliningrad, dass sich in den Wochen und Monaten vor der Sprengung der beiden Pipelines auffallend viele russische Schiffe rund um den späteren Ort des Anschlags aufgehalten haben.

Abgefangen wurden die Funksprüche von einem Mann, der jahrelang die russische Ostseeflotte im Dienst britischer Militärs und Geheimdienste überwachte. Seit seiner Pensionierung 2018 führt der Mann, der, um seine Person zu schützen, hier James heissen soll, seine Arbeit von seiner Wohnküche aus weiter.

Grafische Darstellung der Routen russischer Geisterschiffe Anfang Juni 2022. Wenige Monate später wurden hier die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 auf dem Meeresboden gesprengt. Foto: Morten Krüger/ Graphic Design Torsten Høgh Rasmussen (DR/ Putins Shadow War)

Fast täglich setzt James seine Kopfhörer auf und schaltet durch Funkfrequenzen, schneidet Funksprüche, Koordinaten und Codenamen mit. Etliche Informationen, die James gesammelt und mit einem skandinavischen Journalistenteam geteilt hat, könnten auch den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines betreffen – zumal Satellitenaufnahmen und hinzugezogene Marine-Experten die Plausibilität der Daten bestätigen.

James teilte seine Erkenntnisse mit Journalistinnen und Journalisten der öffentlich-rechtlichen Sender in Dänemark (DR), Norwegen (NRK), Schweden (SVT) und Finnland (Yle). Das skandinavische Rechercheteam enttarnt in einer mehrteiligen TV- und Podcastserie mit dem Titel «Schattenkrieg» (Cold Front) mehrere mutmassliche russische Spione und enthüllt, dass Russland offenbar mithilfe von Forschungsschiffen auf der Ost- und Nordsee nach Schwachstellen westlicher Infrastruktur – und damit möglichen Angriffszielen – sucht: bei Offshore Windparks, Strom- und Internetkabeln – oder Pipelines. Auch Tamedia konnte ihre Recherche einsehen.

Ein Forschungsschiff, spezialisiert auf Unterwasseroperationen

Wenige Tage nach dem Geisterschiff aus Kaliningrad taucht laut den von Ex-Geheimdienstmann James abgefangenen Signalen im Juni 2022 ein weiteres russisches Schiff im selben Gebiet auf – wiederum mit ausgeschaltetem Transponder: Es ist die Sibirjakow, ein russisches Forschungsschiff, das eigene Unterwasserfahrzeuge einsetzen kann. Zuvor sei das Schiff eben erst im Dienst der russischen Marine unterwegs gewesen, sagt James: Es habe ein neugebautes russisches U-Boot bei einer Testfahrt begleitet.

Zwischen dem 14. und 15. Juni 2022 soll die Sibirjakow mehrfach die späteren Explosionsstellen der Pipeline umkreist haben. Für Ex-Geheimdienstler James war sowohl das Funk- als auch das Fahrverhalten des Forschungsschiffs auffällig. Auch der Marineanalytiker und Experte für Kriegsführung auf dem Meeresgrund, H.I. Sutton, nennt die Fahrt der Sibirjakow «ungewöhnlich und sehr verdächtig»: Erstens operiere das Schiff in diesem Gebiet üblicherweise nicht. Und zweitens sei die Sibirjakow durch ihre Ausstattung besonders geeignet, Unterwasserdrohnen zu steuern und sie Sprengsätze anbringen zu lassen, so Sutton.

Die Beobachtungen von James werden durch Untersuchungen des norwegischen Unternehmens KSAT untermauert: Mehrere radargestützte Satellitenaufnahmen, die Objekte auch durch Wolkendecken erfassen können, zeigen vermutlich russische Schiffe entlang der von James rekonstruierten Route. Eines ist an den fraglichen Tagen rund drei Kilometer von der späteren Explosionsstelle zu sehen, ein anderes hält sich genau darüber auf. Die russische Regierung lässt eine Anfrage dazu unbeantwortet.

Ukraine ebenfalls unter Verdacht

Die Theorie einer russischen Beteiligung an der Zerstörung Nord Stream 1 und 2 ist in westlichen Geheimdienstkreisen umstritten. Als weiterhin wichtigere Spur gilt das in Deutschland gecharterte Segelschiff Andromeda, auf dem Experten des Bundeskriminalamts im Januar Sprengstoff-Rückstände fanden, die dem Sprengstoff, der bei Nord Stream zum Einsatz gekommen ist, gleichen sollen. Manche Beobachter halten es für möglich, dass die Andromeda-Spur eine bewusst falsch gelegte Fährte ist. Andere trauen den russischen Geheimkommandos eine derart komplexe Strategie nicht zu.

Bereits im März 2023 berichtete das deutsche Nachrichtenportal T-Online über Informationen aus Sicherheitskreisen, wonach ein Verband der russischen Marine «wenige Tage vor den Explosionen unter strenger Abschirmung im Bereich des späteren Tatorts operiert» habe. Diese Informationen decken sich mit den Aufzeichnungen des Ex-Geheimdienstlers James.

Die dänische Tageszeitung «Information» schrieb vergangene Woche, dass die dänische Marine wenige Tage vor den Explosionen der Pipeline Fotos von einem russischen Schiff machen konnte, das sich in der Nähe aufgehalten habe. Es handelt sich dabei um die SS-750 – ein Spezialschiff für Unterwassereinsätze mit einem Mini-U-Boot an Bord.



Fehler gefunden?Jetzt melden.