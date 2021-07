Konzert – Pepe Lienhard Showband

und Les Sauterelles 20% Rabatt von Samstag, 21. August bis Freitag 27.8.2021, diverse Orte Verena Koch

Toni Vescoli und Pepe Lienhard ZVG

Man nehme zwei Urgesteine der Schweizer Musikgeschichte und stelle sie gemeinsam auf die Bühne. Und man stelle fest: Eins und eins gibt hier nicht einfach zwei, sondern viel mehr — ein musikalisches Feuerwerk. Die «Pepe Lienhard Show Band» und «Les Sauterelles» geben ein Stelldichein mit musikhistorischen Ausmassen. Die Hits der «Swiss Beatles» arrangiert mit dem Sound der grössten Schweizer Big Band aller Zeiten. Definitiv ein Ereignis der Superlative.

Die Shows finden in diesen ausgesuchten, exklusiven Locations statt:

Sa 21.8. Wald/ZH, Bleiche Sessions, 20.30 Uhr

So 22.8. Wald/ZH, Bleiche Sessions 16.00 Uhr

Di 24.8. Interlaken/BE, Kursaal Park, 20.30 Uhr

Do 26.8. Reichenau/GR, Schloss Reichenau, 20.30 Uhr

Fr 27.8. Zürich/ZH, Hofgebräu -Mühle Tiefenbrunnen, 19.30 Uhr

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Kategorie I: CHF 72.- statt CHF 90.-

Kategorie II: CHF 64.- statt CHF 80.-

