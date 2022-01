Rauswurf aus Horizon Europe – Per Brief wird sie aufgefordert, die Schweiz zu verlassen Folgen des gescheiterten Rahmenabkommens: Für Forschende wie Katharina Gapp von der ETH Zürich steigt der Druck, auszuwandern. Dem Forschungsstandort Schweiz droht eine Abwärtsspirale. Martin Sturzenegger

Erhielt einen Preis, den sie in der Schweiz gar nicht annehmen kann: Katharina Gapp in ihrem ETH-Labor. Foto: Sabina Bobst

Katharina Gapp steht in ihrem Labor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) auf dem Campus Irchel. Hier untersucht sie mit ihrem Team – verkürzt gesagt –, wie sich Stressrezeptorproteine auf die epigenetische Vererbung auswirkt. Doch Stress bereitet der 37-jährigen Neurowissenschaftlerin im Moment weniger die Forschung, sondern mehr unliebsame politische Prozesse.

«Ich war zuerst ungläubig und dann enttäuscht.» Gapp blickt ins letzte Jahr zurück, als sie vom Scheitern des EU-Rahmenabkommens erfuhr. Die Forscherin fühlte sich an ihre Zeit an der Universität Cambridge erinnert. Dort forschte sie einst als Postdoc, als die Britinnen und Briten den Brexit beschlossen. Als Nicht-UK-Bürgerin befürchtete sie längerfristig berufliche Nachteile und nahm deshalb 2019 das Angebot für eine Oberassistenzstelle an der ETH gerne an. «Durch den Brexit wurde mir klar, dass ich in die Schweiz kommen muss.»