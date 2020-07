Während Demonstration – Person soll sich auf Bundesplatz angezündet haben Auf dem Berner Bundesplatz hat sich offenbar am Montagnachmittag eine Person selbst in Brand gesetzt. sih/ske

Kurz nach 15 Uhr sind Sanität, Feuerwehr und Polizei vor dem Bundeshaus. Foto: Leserreporter

Während einer Demonstration gegen die Asylpolitik auf dem Bundesplatz hat sich am Montagnachmittag offenbar eine Person selbst angezündet. Das schreibt die Reitschul-Zeitung «Megafon» auf Twitter. Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage «einen Vorfall» während einer Demonstration auf dem Bundesplatz, wobei eine Person verletzt worden sei. Diese habe mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden müssen. Der Einsatz sei nach wie vor am Laufen.

Die Bundesgasse war kurz nach 15 Uhr ab Höhe der Marzilibahn gesperrt. Nebst einer Ambulanz und einem grossen Polizeiaufgebot war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Aufgerufen zur Demonstration mit Start um 14 Uhr bei der Grossen Halle hatte die Gruppe «Stop Isolation». Es handle sich dabei um eine Protestaktion gegen das Antwortschreiben der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern von letzten Freitag, wie es auf es auf der Homepage von «Migrant Solidarity Network» heisst.

Darin wurde die Kritik an den Berner Rückkehrzentren zurückgewiesen. Die Gruppe «Stop Isolation» hatte Anfang Juli die schlechten Bedingungen in den Zentren in Bözingen, Gampelen und Aarwangen angeprangert und den Vorwurf der Isolation vorgebracht.