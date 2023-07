«Toxische Arbeits­atmosphäre» – Personal­flucht und Mobbing­vorwürfe im Steueramt der Stadt Winterthur Zwei ehemalige Mitarbeiter der Einschätzungs­abteilung des Steueramtes sprechen von einem Klima der Angst. Innerhalb von zweieinhalb Jahren gingen 11 von 16 Mitarbeitenden. Deborah von Wartburg Jonas Keller

Im Winterthurer Steueramt mussten letztes Jahr wegen Personalknappheit einige Springer eingesetzt werden – trotz der sensiblen Daten. Archivfoto: Marc Dahinden

Mobbing, Kontrollwahn und Aufhetzung der Mitarbeiter: Die Vorwürfe zweier ehemaliger Angestellter des Winterthurer Steueramts sind happig. Sachbearbeiter Thomas S. (Name geändert) sagt: «Ich bin einfach nur froh, da raus zu sein.» Er hat in den letzten Jahren im Winterthurer Steueramt in der Einschätzungsabteilung gearbeitet, wo unter anderem Steuererklärungen von Privatpersonen eingeschätzt werden. Dabei habe er zunehmend unter der Abteilungsleitung gelitten. «Erst habe ich es nur am Rand mitbekommen und von Erzählungen anderer. Nach einigen Monaten habe ich dann selber gemerkt, was abläuft.»