Zürcher Tierschutz ermittelt – Pferde von Unbekannten verletzt worden In einem Stall in Embrach sind am Sonntagmorgen mehrere Pferde mit Verletzungen entdeckt worden. Der Vorfall wird nun untersucht. Tina Fassbind

Nach Vorfall in der Nähe von Lufingen: Pferdehalter sorgen sich um ihre Tiere. Foto: Adrian Moser

Die Meldung sei am Sonntagmorgen bei der Kantonspolizei Zürich eingegangen, wie es auf Anfrage hiess. In einer Stallung in der Nähe von Embrach seien mehrere Pferde mit Verletzungen entdeckt worden, die sie sich mutmasslich nicht selbst zugefügt haben. Was genau vorgefallen ist, wird derzeit untersucht. «Die Spezialisten vom Tier- und Umweltschutz Zürich haben die Ermittlungen aufgenommen», sagt ein Polizeisprecher.

In den Sozialen Medien hat die Nachricht bereits die Runde gemacht. Die Betreiber der umliegenden Gehöfte sind beunruhigt. «Der Vorfall mahnt natürlich zu noch mehr Vorsicht», sagt Natalie Nussbaum vom Stall Nussbaum in Bachenbülach. «Aber eigentlich kann ich nicht noch mehr für die Sicherheit der Tiere tun, als bisher. Unsere Stallungen sind videoüberwacht und wenn Unbefugte sie betreten, wird sofort ein Alarm ausgelöst.»

Angst vor einem nächsten Vorfall

Auch werde die Herde zweimal pro Nacht kontrolliert – nicht nur aus Sicherheitsgründen. «Wir haben auch alte Tiere und Pferde, die besondere Pflege brauchen», sagt Nussbaum. «Wir sorgen uns natürlich wie alle Pferdehalter um unsere Tiere. Eine solche Nachricht macht Angst.»

«Es ist vergleichbar mit einem Brandstifter. Man weiss nicht, ob und wann er wieder zuschlägt.» René Spinner, Reiterhof Hueb

René Spinner vom Reiterhof Hueb in Oberembrach findet andere Worte: «Es ist eine verdammte Schweinerei!» Auch er überwacht seine Stallungen per Video, Angst um die 25 Pferde, die auf seinem Hof leben, hat er trotzdem. «Es ist vergleichbar mit einem Brandstifter. Man weiss nicht, ob und wann er wieder zuschlägt.»

