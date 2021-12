Coronavirus – Pfizer könnte angepassten Impfstoff im Frühling liefern

In einem Interview sagt die Chefin von Pfizer Schweiz, dass man eine zweigleisige Strategie verfolge und einen an Omikron angepassten Impfstoff in wenigen Monaten auf den Markt bringen könne. Sofern dies überhaupt nötig sei.