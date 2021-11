Wirksamer als andere Corona-Medikamente – Pfizer sorgt im Coronarennen für ein Beben In den USA befeuert ein neues Medikament des US-Pharmagiganten Hoffnungen, in Zukunft schwere Erkrankungen nach Infektionen mit dem Coronavirus weitgehend vermeiden zu können. Stefan Krähenbühl

Die Schlagzeile zum Medikament von Pfizer hat am Freitag im ­Gesundheitssektor für ein Beben mittlerer Stärke gesorgt. (Bild: Scott Eisen/Bloomberg) Foto: Keystone

Die Worte waren alles andere als zurückhaltend. Als «überwältigend» bezeichnete der US-Pharmariese Pfizer am Freitag die Wirksamkeit ihres neuen Corona­medikaments. Der als Paxlovid bekannte ­antivirale Wirkstoff kann gemäss einer Phase-3-Studie das Risiko eines Krankenhausaufenthalts oder des Todes von Corona­patienten um 89% senken. Das Medikament ist damit deutlich wirksamer als das antivirale Mittel von Konkurrentin Merck, das am Donnerstag in Gros­s­britannien die Zulassung erhielt und ­lediglich eine Halbierung des Risikos verspricht. Pfizer hat für Paxlovid in den USA bereits eine Notfallzulassung beantragt.