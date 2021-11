Corona-Massnahmen in Spitälern – Pflegende sind empört über Alain Berset Der Gesundheitsminister fordert eine Vergrösserung der Spitalkapazitäten. In der Pflegebranche hält man diese Forderung für unrealistisch. Hans Brandt

Im Dezember 2020 besuchte Gesundheitsminister Alain Berset Pflegepersonal in einem Spital in Neuenburg. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

«Es ist ein Hohn!», sagt Barbara Dätwyler Weber. Die Thurgauer Pflegefachfrau ist empört über Gesundheitsminister Alain Berset: Dieser hatte am Donnerstag nach Beratung mit den Gesundheitsdirektoren der Kantone verkündet, dass gegen die Corona-Pandemie vonseiten des Bundes derzeit keine weiteren Massnahmen notwendig seien – trotz exponentiell steigender Fallzahlen. Stattdessen empfahl Berset den Kantonen, die Kapazitäten in den Spitälern zu vergrössern. «Dabei sind wir schon am Anschlag», sagt Dätwyler Weber. «Das Pflegepersonal ist ohne Unterbruch an der Front – und dann heisst es: ‹Schaut mal, was ihr machen könnt, um die Kapazitäten auszubauen.›»