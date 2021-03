Fall am Obergericht Zürich – Pflegerin verurteilt, weil 30-Jähriger in Badewanne ertrank Das Obergericht hat eine heute 59-jährige Pflegerin, die einen Bewohner eines Heims kurz aus den Augen liess, wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Thomas Hasler

Das Obergericht bestätigte die Verurteilung der Pflegerin. Foto: Urs Jaudas

Was sich im August 2017 in einem Behindertenheim im Zürcher Oberland ereignete, nannte der verfahrensleitende Richter Christian Prinz einen Fall von «erschütternder Tragik», den auch das Gericht ergriffen habe: Ein dreissigjähriger, schwerstbehinderter Mann, der nicht nur auf dem Entwicklungsstand eines drei- bis vierjährigen Kindes war, sondern auch an Epilepsie litt, ertrank damals in der Badewanne.

Dafür verantwortlich machte die Staatsanwaltschaft eine damals 55-jährige Pflegerin, die an jenem Abend die Obhuts- und Aufsichtspflicht hatte. Die Frau, die rund dreissig Jahre als Betreuerin von beeinträchtigten Personen in verschiedenen Institutionen tätig gewesen war, habe den Mann nicht durchgehend überwacht, wie es vorgeschrieben gewesen sei. Deshalb habe sie zu spät bemerkt, dass der 30-Jährige – möglicherweise wegen eines epileptischen Anfalls – mit dem Kopf unter Wasser geraten sei. Als die Pflegerin dazukam, lag der Mann bereits regungslos im Wasser.