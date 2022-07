Am Zoll erwischt – Picasso-Zeichnung von Zürich nach Ibiza geschmuggelt Der Reisende gab an, es handle sich bloss um eine Kopie der Zeichnung «Trois personnages». Tatsächlich dürfte das Kunstwerk 450’000 Franken wert sein.

«Trois personnages» von Pablo Picasso aus dem Jahr 1966: Der Reisende hatte zwei verschiedene Quittungen im Koffer. Foto: Guardia Civil

Spaniens Zoll hat am Flughafen auf Ibiza eine Picasso zugeschriebene Zeichnung im Wert von 450'000 Euro beschlagnahmt. Wie der Zoll am Montag mitteilte, wurde mit «Trois personnages» betitelte Werk bereits am 5. Juli im Koffer eines Reisenden aus der Schweiz gefunden. Nun wird er des Schmuggels verdächtigt.

Der Mann sei mit dem auf das Jahr 1966 datierten Werk aus der Schweiz eingereist und habe versucht, es «nach Spanien einzuführen, ohne es anzumelden», hiess es. Doch die spanischen Zollbeamten waren nach eigenen Angaben von ihren Schweizer Kollegen wegen eines unter «verdächtigen» Bedingungen transportierten Kunstwerks vorgewarnt worden.

Sie befragten daraufhin den Reisenden zu der Zeichnung. Er gab an, dass die Zeichnung eine einfache Kopie sei, und zeigte eine Rechnung von 1500 Schweizer Franken (1515 Euro). In seinem Koffer fanden die Zoll-Mitarbeiter jedoch eine zweite Rechnung einer Galerie in Zürich über 450'000 Franken mit einem Hinweis auf die Picasso-Zeichnung «Trois Personnages».

Laut einem vorläufigen Expertengutachten handelt es sich bei der Zeichnung in der Tat um ein Originalwerk des spanischen Malers. Der «von der Galerie berechnete Preis stimmt mit dem Marktpreis überein», befanden die Fachleute.

Diese erste Expertise müsse nun von einem «umfassenderen Gutachten» mithilfe «modernster Techniken» bestätigt werden, fügte der Zoll hinzu. Dem Reisenden droht deswegen eine Anklage wegen Schmuggels.

SDA

