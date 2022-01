Bericht zu Unfall in Pfäffikon ZH – Pilotenfehler führten zu spektakulärem Absturz mit zwei Schwerverletzten Plötzlich lag das Kleinflugzeug rücklings auf einer Strasse zwischen einem Wohnhaus und einer Obstbaumreihe. Die beiden Insassen wurden verletzt. Jetzt ist die Unfallursache klar. Pascal Unternährer

Landete 1350 Meter entfernt von der Piste des Flugplatzes Speck: Das Propellerflugzeug Jodel D11-2. Foto: Fabio Meier/Leser-Reporter

Der Himmel verdunkelt sich, von Südwesten zieht eine Gewitterfront auf. Windböen peitschen durch das Zürcher Oberland, auf dem Pfäffikersee blinkt die Sturmwarnung. Es ist kurz vor 18.30 Uhr am 19. Juli 2017. Eine Jodel D11-2 will auf dem Flugplatz Speck-Fehraltorf landen. Am Steuer des Propellerflugzeugs mit Baujahr 1956 sitzt ein 40-jähriger Flugschüler, neben ihm der 33-jährige Lehrer.

Die Turbulenzen sind so stark, dass der Schüler an den Fluglehrer übergibt. Dieser verschafft sich mit einer Platzrunde einen Überblick und setzt zur Landung an. Die heftigen Böen verändern die Geschwindigkeit des Fliegers immer wieder, der Endanflug ist kurz bemessen und schwierig. Als das Flugzeug den Anfang der 520 Meter langen Piste erreicht, ahnt der Pilot, dass es nicht reichen wird. Bei Pistenmitte ist die einmotorige Maschine immer noch in der Luft, der Pilot leitet ein Durchstartmanöver ein.