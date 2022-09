Verspätungen seien möglich – Pilotenstreik bei Lufthansa beendet Bei der Lufthansa ist um Mitternacht der Pilotenstreik planmässig zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft «Vereinigung Cockpit» hatte den Arbeitskampf von vornherein auf 24 Stunden begrenzt.

Der Streik bei der deutschen Lufthansa ist seit Mitternacht beendet. keystone-sda.ch

Nach der Absage von mehr als 800 Flügen am Freitag wollte die Fluggesellschaft ihren Flugplan am Samstag möglichst vollständig abfliegen. Am Freitagabend teilte Lufthansa mit, dass es voraussichtlich keine Flugausfälle geben werde – Verspätungen seien aber möglich.

Erste Abflüge für den frühen Morgen geplant

Die ersten Abflüge von den Drehkreuzen Frankfurt und München sind für den frühen Morgen geplant. Am Freitag hatte die Lufthansa rund 800 Flüge mit 130'000 betroffenen Passagieren vorsorglich abgesagt.

Mit dieser Strategie sollte zum Neustart am Samstag ein normaler und stabiler Flugplan erreicht werden. Es handelt sich um das letzte Wochenende der Schulferien in den deutschen Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

