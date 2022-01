19-Jährige schafft neuen Rekord – Pilotin Zara Rutherford ist nach Solo-Weltreise wieder zu Hause Der Teenager ist nach fünf Monaten von ihrer Weltumrundung mit dem Ultraleichtflugzeug nach Belgien zurückgekehrt. Ihr grosses Ziel ist es nun, Astronautin zu werden.

Geschafft: Zara Rutherford ist nach einem langen Trip im belgischen Wevelgem gelandet. Foto: Foto: Stéphanie Lecocq (Keystone/20. Januar 2022)

Zara Rutherford hat wieder heimischen Boden unter den Füssen. Sie kehrte nach fünf Monaten von ihrer Weltumrundung nach Belgien zurück. Rutherford ist damit die jüngste Frau, die per Flugzeug allein die Erde umrundet hat. Die belgische-britische Pilotin war am 19. August mit ihrem Ultraleichtflugzeug vom flämischen Flughafen Kortrijk-Wevelgem aufgebrochen. Mit Zwischenstopps auf fünf Kontinenten legte sie insgesamt 52’000 Kilometer zurück, bevor sie nach einem letzten Zwischenstopp wieder in Kortrijk-Wevelgem landete.

Abo Interview mit jüngster Weltumrunderin «Wie lange hätte ich bei minus 35 Grad überleben können?» Die jüngste Pilotin war bisher Shaesta Waiz aus den USA, die 2017 mit 30 Jahren einen Alleinflug um die Welt schaffte. Rekordhalter ist der Brite Travis Ludlow, der 2021 mit 18 Jahren um die Welt geflogen war.

Mission: Mädchen und junge Frauen ermutigen

Rutherfords Weltumrundung mit dem 325 Kilogramm schweren Flugzeug vom Typ ULM Shark UL hat allerdings länger gedauert als geplant. Ursprünglich hatte sie mit drei Monaten gerechnet; unter anderem wegen schlechten Wetters in Europa dauerte der Flug jedoch länger.

Die belgisch-britische Doppelbürgerin ist mit einem Ultraleichtflugzeug vom Typ ULM Shark UL geflogen. Foto: Stéphanie Lecocq (Keystone/20. Januar 2022)

Vor ihrem Abflug hatte Rutherford gesagt, sie hoffe Mädchen und junge Frauen dazu ermutigen zu können, «sich für die Luftfahrt, Wissenschaften, Technik, das Ingenieurswesen und die Mathematik zu begeistern». Ihre Mutter Béatrice De Smet sah es als «Mission» ihrer Tochter an, «junge Mädchen zu ermutigen, ihre Träume zu erfüllen und nach den Sternen zu greifen».

Rutherfords Ziel ist es nun, Elektrotechnik und Informatik zu studieren und letztlich Astronautin zu werden. Jedenfalls will sie sich bei Universitäten in Grossbritannien und den USA bewerben.

AFP/fal

