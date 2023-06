Vor Flughafendebatte im Zürcher Kantonsrat – Pistenverlängerungen: Klar ist eigentlich nur, dass es knapp wird Am Montag entscheidet das Kantonsparlament über den Flughafenausbau. Recherchen ergaben eine Tendenz zum Ja. Doch es gibt Unwägbarkeiten. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten. Pascal Unternährer Manuel Navarro Daniel Schneebeli

Die Piste 28 soll 400 Meter in Richtung Rümlang wachsen. So soll das aussehen. Visualisierung: Flughafen Zürich

Die Pistenausbauten am Zürcher Airport sind das wichtigste Geschäft der noch jungen neuen Legislatur. Im Hintergrund wurde in den letzten Tagen und Wochen «lobbyiert wie noch nie – und zwar von beiden Seiten», wie man von diversen Kantonspolitikerinnen und -politikern hört. Gegner wie Befürworterinnen sind also gleichermassen aktiv, gewiss auch noch am Wochenende.