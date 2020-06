Ermittlungen laufen – Pistolenschütze der Langstrasse weiter in Haft Ein 41-jähriger Schweizer hat in der Langstrasse drei Schüsse abgegeben. Seither sitzt er im Gefängnis. Ein Gericht hat seine Untersuchungshaft soeben verlängert. Corsin Zander

Passanten drehen sich verwundert nach dem Schützen in der Langstrasse um. Foto: Screenshot «Blick»

Es wirkt erst wie eine Rangelei zwischen Betrunkenen, wie sie an einem Samstagabend in der Langstrasse ab und an mal vorkommt. Doch plötzlich fällt ein Schuss. Einer der Kontrahenten hat eine Waffe gezogen und schiesst Richtung Boden. Sein Widersacher geht eiligen Schrittes davon. Der Pistolenschütze läuft ihm mit gezogener Waffe über die Strasse hinterher. Ein Auto muss abrupt abbremsen. Eine Frau schreit: «Hör uf!» Da schiesst der Mann noch zweimal in Richtung des Flüchtenden. Ein Mann, der die Szene mit seinem Handy filmt, sagt: «So ein Psycho!»