Goldpizza für die Goldküste – Pizzaiolo-Weltmeister kreiert Edelpizza für 500 Franken Der Meilemer Raffaele Tromiro bietet eine Pizza an, die mit echtem Gold und Trüffel belegt ist. Er erzählt von seiner Idee – und was den Preis rechtfertigt. Frank Speidel

Auf der Goldpizza ist auch weisse Trüffel im Wert von rund 200 Franken zu finden. Foto: Manuela Matt

Die quadratischen Blätter glänzen, wie nur Gold es kann. Raffaele Tromiro legt sie vorsichtig auf die heisse Pizza, die er soeben aus dem Ofen geholt hat. Dann hobelt er Trüffelscheiben über sein Werk, legt einen Büffelmozzarella in die Mitte und eine Hostie mit dem Logo seiner Pizzeria darauf. «Die Hostie ist unser Gütesiegel», sagt Tromiro in seiner neu eröffneten Pizzeria Napulé in Zollikon.