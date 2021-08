Neue Regeln für Einreisende – Plan im Weissen Haus: Nur Geimpfte dürfen in die USA reisen Die US-Grenzen könnten in absehbarer Zeit wieder geöffnet werden. Allerdings nur für Personen, die einen Impfausweis mit sich führen.

Eine Angestellte prüft die Dokumentationen am John F. Kennedy Airport in New York. Foto: Justin Lane (Keystone/Archiv)

Die USA wollen eine vollständige Corona-Impfung zur Vorbedingung für eine Einreise in ihr Land machen. Washington entwickele «einen stufenweisen Ansatz, der im Laufe der Zeit bedeuten wird, dass ausländische Staatsangehörige, die in die Vereinigten Staaten reisen – aus allen Ländern – vollständig geimpft sein müssen», sagte ein Beamter des Weissen Hauses am Mittwoch. Dabei werde es «begrenzte Ausnahmen» geben. Einen Zeitrahmen nannte der Beamte nicht.

Die Arbeitsgruppen, die sich mit diesem Thema befassen, «entwickeln eine Politik, um zu gegebener Zeit auf dieses neue System umsteigen zu können». Ziel sei es, dieses «nachhaltig und sicher» zu gestalten.

Erst Ende Juli hatte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, betont, die verhängten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und anderen Ländern würden vorerst nicht aufgehoben. Zur Begründung verwies sie darauf, dass sich die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus «sowohl hier als auch im Ausland» ausbreite. Die USA hatten im März 2020 die Einreise für Bürger der EU, Grossbritanniens, Chinas und des Iran eingeschränkt. Später kamen weitere Länder hinzu, darunter Brasilien und Indien. Ausnahmen vom US-Einreiseverbot gelten unter anderem für Studenten, Journalisten und Geschäftsleute. Brüssel drängt – Kritiker monieren absurdes System Die EU hatte ihre Einreisebeschränkungen für US-Bürger bereits im Juni aufgehoben und dringt seither in Washington darauf, es ihr gleichzutun. Auch die Wirtschaft und durch die Regelungen getrennte Paare fordern eine Aufhebung des US-Einreiseverbotes.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich bei ihrem Besuch in Washington Mitte Juli für eine Aufhebung eingesetzt. Präsident Joe Biden sagte damals eine rasche Überprüfung der Regelungen zu. Seine Experten würden prüfen, «wie bald» die Beschränkungen aufgehoben werden könnten. Vielen erscheint das Einreiseverbot auch angesichts der raschen Impffortschritte in Europa zunehmend absurd. Zudem können Europäer, so sie denn Geld und Zeit haben, die Beschränkungen umgehen, indem sie sich zwei Wochen in einem Drittstaat wie Mexiko aufhalten. Nach Ablauf von 14 Tagen können sie dann problemlos in die USA fliegen.

AFP/fal

