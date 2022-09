Run auf Fleischersatz – Planted will sein Vegi-Fleisch für alle erschwinglich machen Das Schweizer Start-up bekommt 70 Millionen Franken neues Kapital, auch Fussballstar Yann Sommer schoss frisches Geld nach. Planted will damit eine zusätzliche Fabrik bauen. Edith Hollenstein

Fleischalternativen wie veganes Poulet von Planted werden mitunter in Restaurants und Kantinen angeboten. Foto: Reto Oeschger

Planted erhält für seine Fleischersatz-Produkte wie das Erbsen-Poulet eine Wachstumsspritze: 70 Millionen Franken hat das Start-up innerhalb der zweiten Finanzierungsrunde eingesammelt. Das zusätzliche Geld soll der Firma mit 120 Mitarbeitenden aus dem zürcherischen Kemptthal weiteren Schub bringen. Insbesondere wird fieberhaft an grösseren Fleischersatz-Produkten geforscht.

Nächstes Jahr will Planted eine pflanzliche Pouletbrust in die Läden bringen. Vorderhand wird daran getüftelt. «Bevor wir unsere Produkte in die Regale stellen, testen wir sie jeweils in Restaurants», sagt Christoph Jenny, Mitgründer und Finanzchef. Nächsten Monat wird die Planted-Pouletbrust in einem Lokal in Berlin serviert.

Rindsfilet ist für 2025 geplant

In der Schweiz kooperiert Planted dafür mit der Wiesner-Gastro-Gruppe, die in Zürich, Bern, Luzern und Basel Lokale wie Miss Miu, Negishi, Nooch, The Butcher oder Outback Lodge betreibt. Und wann kommt das Planted-Rindsfilet? «Wir arbeiten daran. Per 2025 ist dieser Schritt geplant», sagt Jenny.



Sieht von aussen wie eine Pouletbrust aus Hühnerfleisch aus: die pflanzliche Pouletbrust von Planted. Foto: PD

Darüber hinaus will Planted mithilfe des frischen Kapitals von 70 Millionen Franken mehr von dem produzieren, was bereits erhältlich ist: veganes Geschnetzeltes, Pulled-Pork und Kebab. Pro Stunde soll in Kemptthal im Kanton Zürich nicht mehr wie bisher rund eine Tonne pflanzliches Fleisch hergestellt werden, sondern einiges mehr.

Zudem will Planted im Jahr 2024 eine weitere Fabrik eröffnen. Jenny deutet an, dass diese wohl im Ausland gebaut wird, der finale Entscheid sei aber noch nicht gefallen. Planted gibt es nicht nur bei Coop und Migros zu kaufen, sondern seit Anfang 2021 auch bei Spar in Österreich und bei Edeka in Deutschland.

Wichtige Faktoren bei der Entscheidung für den neuen Fabrikstandort seien möglichst kurze Transportwege sowie der Preis für Gelberbsen. «In der Schweiz sind Speise-Gelberbsen aufgrund von selektiven Subventionsvergaben durch den Bund vergleichsweise teuer», sagt Jenny.



Christoph Jenny, Mitgründer und Finanzchef bei der Planted Food AG. Foto: Madeleine Schoder

Die Planted-Story gilt als eine der aktuell grössten Erfolgsgeschichten in der Schweizer Start-up-Welt. Das ETH-Spin-off war zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Weil die Fleischproduktion das Klima belastet, liegen Ersatzprodukte im Trend.

Der Markt für Fleischersatz wächst daher schnell: Das Bundesamt für Landwirtschaft hat ausgerechnet, dass Schweizerinnen und Schweizer vorletztes Jahr 74,5 Prozent mehr veganes oder vegetarisches Fleisch gekauft hatten als im Jahr davor.

«Wir wollen hochwertige Proteine auch für Familien mit geringerem Einkommen erschwinglich machen.» Christoph Jenny, Mitgründer von Planted

Doch Fleischersatz bleibt ein Nischenmarkt und kommt im Detailhandel derzeit auf einen Marktanteil von 2,3 Prozent. Der statistisch erfasste Fleischverbrauch veränderte sich im Jahr 2021 gegenüber 2020 kaum.

Vor allem bei jüngeren, gutverdienenden Deutschschweizern im städtischen Umfeld kommen Vegi-Geschnetzeltes und fleischlose Burger gut an. Am wenigsten beliebt seien sie hingegen in ländlichen Gebieten – insbesondere in der Westschweiz, schreibt das Bundesamt für Landwirtschaft in seinem Papier.

Planted will nun als nächstes in Italien und Grossbritannien wachsen und dabei breitere Käuferschichten für seine Produkte ansprechen. «Wir wollen hochwertige Proteine auch für Familien mit geringerem Einkommen erschwinglich machen», erklärt Jenny.

Der Kilopreis von «Planted Chicken» sei von 59 Franken beim Start vor drei Jahren stark gesunken. Er liege mittlerweile bei 35 Franken – «also etwa so viel, wie tierisches Hühnergeschnetzeltes aus dem Ausland kostet». Planted will das Niveau von Schweizer Poulet-Geschnetzeltem erreichen. Das wären aktuell rund 30 Franken pro Kilogramm. Die dafür nötige Preissenkung soll über Kosteneinsparungen mithilfe einer effizienteren Produktion gelingen.

Börsengang ist noch kein Thema

Zudem investiert Planted weiter in die Vermarktung. Dabei könnte allenfalls Yann Sommer helfen. Der Fussball-Nationalgoalie war bereits Aktionär und hat ebenfalls weitere Planted-Aktien in der neuen Finanzierungsrunde gekauft. Wird jetzt Planted analog zu On-Shoes – ein anderes Schweizer Start-up mit hochfliegenden Wachstumsplänen, bei dem Tennisstar Roger Federer investiert ist – den Promi als Werbeträger nutzen? Jenny winkt ab. Sommer halte sich als Investor im Hintergrund.

Neben dem Anteil von Sommer stammen die weiteren Teile der insgesamt 70 Millionen Franken von verschiedenen Geldgebern – wobei L Catteron, die weltweit grösste Private-Equity-Firma im Konsumgüterbereich, am meisten beigesteuert hat. Auch wenn er immer wieder danach gefragt werde, ein Börsengang kommt für Jenny und seine Gründerkollegen zurzeit nicht infrage. Er sagt: «Zuerst wollen wir mehr einnehmen, als wir ausgeben.»

