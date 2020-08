Behandlung von Covid – Plasma von Genesenen reduziert Sterberisiko Die Therapie von schweren Covid-19-Verläufen basiert derzeit auf drei Säulen: einem Mittel, das die Viren in Schach hält, einem Medikament, welches das Immunsystem dämpft sowie dem Blutplasma von Rekonvaleszenten Nik Walter

Ein genesener Covid-19-Patient spendet Blut. Das darin enthaltene Plasma wird später schwer kranken Covid-19-Patienten als Therapie verabreicht. Foto: Keystone

Die Suche nach möglichen Therapien gegen Covid-19 läuft auf Hochtouren. Hunderte von Substanzen wurden bereits an Zellkulturen, in Tierversuchen und zum Teil auch in klinischen Studien an Patienten getestet. Viele davon nützten nichts oder schadeten sogar, aber einige scheinen tatsächlich einen Nutzen zu haben.