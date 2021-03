Bande betrügt den italienischen Staat – Plötzlich bekommt die Entführung einen neuen Dreh In Brescia ist eine Bande aufgeflogen, die zwei Geiselnahmen in Syrien vorgetäuscht haben soll, um Millionen an Lösegeld zu erpressen. Die Geiseln selbst waren auch in den Plot verwickelt – wenigstens in den ersten Teil. Oliver Meiler aus Rom

Nach seiner Befreiung: Alessandro Sandrini im Mai 2019. Foto: Muhammad Haj Kadour (AFP)

War alles Bangen für nichts? In Folzano, einem Stadtteil von Brescia, haben sie jahrelang um zwei Männer aus dem Ort gebangt, die 2016 in die Hände von Jihadisten gefallen waren: Alessandro Sandrini und Sergio Zanotti, kleine Unternehmer mit durchwachsenem Erfolg. Gebetet haben sie für sie, es gab eigene Gebetsmessen dafür. An so manchen Fenstern in Brescia hingen Fahnen in den Regenbogenfarben: Pace, Frieden. Diese schrecklichen Bilder aus der Gefangenschaft aus Syrien, mit den bewaffneten, vermummten Geiselnehmern im Rücken – sie drückten auf das Gemüt Folzanos. Als dann beide 2019 freikamen, war die Freude gross, eine kollektive Erleichterung.

Nun aber, nach Abschluss der Ermittlungen der römischen Staatsanwaltschaft, bekommt diese Geschichte plötzlich einen völlig neuen Dreh. Offenbar war fast alles erfunden und fingiert – eine «gigantische Inszenierung», nennt es die Presse. Ein Betrugsplot, um dem italienischen Staat, der in der Regel Geiseln freikauft, Millionen Euro abzunehmen. Organisiert von einer Bande aus Brescia mit Kontakten in die Türkei und nach Syrien, die an einem Abend in der Bar von Folzano nach dem Konsum von reichlich Wein auf ihre Idee kamen. Sie träumten vom einfachen Geld, auch die Geiseln.

Nach ihrer Rückkehr ging es ihnen überraschend gut

Die ersten Zweifel hatten die Carabinieri und die Agenten der italienischen Geheimdienste, als sie die beiden Rückkehrer nach der Befreiung in Empfang nahmen. Einer kam im Mai zurück, der andere im Oktober 2019. Es dünkte sie nämlich, dass es Zanotti und Sandrini erstaunlich gut ging nach all dem Horror, den sie erlebt hatten. Sie erzählten auch kuriose Dinge darüber, wie es kam, dass sie überhaupt in die Türkei aufgebrochen waren. Sandrini sagte, er habe Ferien gemacht, und weil Istanbul zu teuer gewesen sei, habe er sich eben für das billigere Adana an der Grenze zu Syrien entschieden. Zanotti wollte angeblich irakisches Geld kaufen in der Türkei, ein Währungsgeschäft. Alles Lügen?

«Mach dir keine Sorgen, wenn ich zurückkomme, werde ich viel Geld haben.» Alessandro Sandrini zu seiner Verlobten

Über den Fall Sandrini haben die Ermittler bisher mehr Einzelheiten herausgefunden als über den Zanottis, auch dank des Zeugnisses der Verlobten. Als sie ihren Freund damals zum Flughafen begleitete, soll der immer wieder gesagt haben: «Mach dir keine Sorgen, wenn ich zurückkomme, werde ich viel Geld haben.» Von der Farnesina – so nennen die Italiener ihr Aussenministerium. Gemeint war das Lösegeld.

Sandrini, heute 35, war knapp bei Kasse. Wegen Überfällen hatte er im Gefängnis gesessen, der Wiedereinstieg ins Leben und in die Geschäftswelt war schwierig. Er wohnte bei der Mutter, konsumierte Drogen. Die Bande rechnete ihm vor, dass er 200’000 Euro machen könne mit der fingierten Entführung. Strapazen brauche er keine zu fürchten: Wohnen werde er in einer «Villa mit Frauen, Alkohol und Drogen».

Die Verlobte sollte die Version von der Entführung am Leben halten

Seiner Verlobten versprach Sandrini, dass sie die Hälfte des Erlöses erhalten werde, also 100’000 Euro, wenn sie während seiner Abwesenheit die Version der Entführung am Leben halte: gegenüber den Medien, den Nachbarn, der Polizei. Die Bande hielt die junge Frau bei Laune: Jeden Sonntag gaben sie ihr mal fünfzig, mal hundert Euro. Auch die Tochter von Zanotti, der anderen Geisel, erhielt regelmässig Geld, damit sie mitmachte, insgesamt 10’000 Euro. Ein Klacks für die Bande, sie stellte sich auf eine Millionenbeute ein.

Doch dann erfuhr der Plan eine offenbar ungeplante Wende: Die beiden Männer wurden tatsächlich weitergereicht an zwei Islamistengruppen in Syrien: Sandrini an die Turkistan Islamic Party und Zanotti an die Jund al-Aqsa, beide mit Verbindungen zu al-Qaida. Gegen ihren Willen, in einer dramatischen Pointe des Plots, so nimmt die Justiz an.

Das Ziel blieb dasselbe: das Lösegeld aus der Farnesina. Die Islamisten drehten Videos. Sandrini wurde dafür in ein oranges Gewand gehüllt, wie man es aus dem Gefängnis für mutmassliche islamistische Terroristen auf Guantánamo kennt. Er sagt im Video: «Ich bin von Jihadisten entführt worden, sie töten mich – Italien muss mir helfen.» Einmal telefoniert Sandrini mit seiner Mutter: «Sie wollen dir ein Video schicken», sagte er zu ihr, da war er schon eineinhalb Jahre in Geiselhaft. «Sie wollen, dass die Familie es öffentlich macht. Aber die Farnesina kümmert sich nicht, sie wollen nicht bezahlen, sie wollen kein Geld geben für mich.»

Die Polizei fand 90’000 Euro in der Abzugshaube der Küche

Im Jahr darauf kam er frei, Folgen erduldeter Strapazen sah man ihm keine an. Hat Italien am Ende bezahlt?

Drei Männer der Bande aus Brescia sind nun verhaftet worden: ein Italiener und zwei Albaner. Nach sechs Komplizen wird noch gesucht, unter ihnen ein Italiener, der in Deutschland lebt, zwei Syrer und ein Ägypter. In der Küche von einem der verhafteten Albaner fand die Polizei 90’000 Euro, versteckt in der Abzugshaube. Gegen Sandrini wird wegen «Vortäuschung einer Straftat» und Betrug ermittelt. Zanotti, 61 Jahre alt, wollte bei seiner Anhörung lieber nichts sagen. Und in Folzano verstehen sie jetzt die Welt nicht mehr.

