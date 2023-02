Grotesker Fall von «Forschung» – Plötzlich heisst es, sie sei tot Eine Titularprofessorin der Universität Zürich hat wohl im grossen Stil plagiiert. Und dies in Publikationen, die mit Steuergeldern finanziert wurden. Je länger wir uns mit dem Fall beschäftigen, umso absurder wird er. Andreas Tobler

Die Titularprofessorin Carla Rossi in einem Videovortrag vom Mai 2020 – vor einem Vorhang mit aufgedruckten Büchern. Foto: Fondazione Receptio (Youtube)

Als wir es genauer wissen wollen, heisst es plötzlich, die Titularprofessorin der Universität Zürich sei tot. So zumindest steht es in einer Nachricht, die uns kurz nach Mitternacht von einer anonymen E-Mail-Adresse zugeschickt wird. Die nächtliche Todesnachricht ist jedoch nur ein weiteres Kapitel in einer absurden Geschichte. Wenn auch das bisher makaberste.