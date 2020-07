Mehr Anzeigen wegen E-Bike-Akku-Klau – Plötzlich ist der Akku weg In Zürich häufen sich Diebstähle von E-Bike-Akkus. Im schlimmsten Fall muss das betroffene Velo für mehrere tausend Franken repariert werden. Lisa Aeschlimann

Attraktive Beute: Diebe treten E-Bike-Akkus ab, bohren die Schutzschlösser auf – oder hebeln die Batterie mit schwerem Werkzeug aus dem Rahmen. Foto: Boris Müller

Vor ein paar Wochen parkierte Martina ihr E-Bike ausnahmsweise für eine Nacht auf dem Veloabstellplatz vor dem Haus. Sonst hat sie es immer im Keller. Sie wohnt in einer ruhigen Strasse im Kreis 6. Als sie am nächsten Morgen losfahren will, zeigt das Cockpit null Batteriespannung. Die Akku-Abdeckung sei am Boden gelegen, erzählt sie. Diebe hatten das Schloss ihres Akkus geknackt und diesen einfach mitgenommen. Im Quartier ist Martinas Akku-Klau bereits der dritte Fall in kurzer Zeit.