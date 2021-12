Lady Gaga in «House of Gucci» - Plötzlich Schauspielerin

Zum Film «House of Gucci» Infos einblenden

Es ist die Geschichte von Aufstieg, Hochmut und Fall – mit tragischem Finale im Fall von Maurizio Gucci (Adam Driver), der 1995 durch einen von seiner Ehefrau angeheuerten Killer stirbt. Nun gehts im Film von Ridley Scott hauptsächlich um diese Patrizia Reggiani (Lady Gaga), die im Hintergrund des italienischen Modehauses wirkte, Familienmitglieder gegeneinander ausspielte und schliesslich 18 Jahre ins Gefängnis musste.

Popstar Gaga schafft diese Rolle mühelos. Bloss ist «House of Gucci» ein ungleich konfuserer Film als «A Star Is Born» (2018), mit dem die Sängerin den Durchbruch beim Film schaffte. Offenbar konnte sich Regisseur Ridley Scott nicht entscheiden, ob er die Gucci-Saga als Drama, Farce oder Satire inszenieren will.

Adam Driver, Lady Gaga und Al Pacino in «House of Gucci». Foto: Fabio Lovino (Metro Goldwyn Mayer)

Al Pacino und Jeremy Irons geben als Patriarchen des Modehauses zwar passable Figuren ab. Aber Jared Leto (als nichtsnutziger Neffe) und Salma Hayek (als Wahrsagerin) sind reine Knallchargen. Lady Gaga bleibt dieses Schicksal erspart; ihr dürfte eine Oscarnomination sicher sein.

Keine Freude an «House of Gucci» haben allerdings die echten Erben. Diese stören sich in einem offenen Brief in «La Repubblica» daran, dass Reggiani als Opfer dargestellt werde. Zudem würden die Mitglieder der Gucci-Familie als «Krawallmacher, ignorant und unsensibel gegenüber der Welt um sie herum» gezeigt. (zas)