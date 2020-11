Flucht aus Zürcher Tierspital – Plötzlich stand die trächtige Kuh mitten auf der Strasse Am Mittwoch ist eine Kuh aus dem Tierspital Zürich abgehauen und bis in den Irchelpark gelaufen. Dort konnte sie wieder eingefangen werden.

Die trächtige Kuh floh aus dem Tierspital und lief via Winterthurerstrasse zum Irchelpark. Foto: Leser-Reporter 20 Minuten

Am Mittwochnachmittag ist eine trächtige Kuh aus dem Tierspital der Universität Zürich geflohen, wie 20min.ch berichtet. Das Tier stand plötzlich vor Leser-Reporter Reto Muhr, der auf der Winterthurerstrasse in Richtung Zürich unterwegs war. Dann habe er Angestellte des Tierspitals und den Bauer gesehen, die der Kuh hinterherliefen.

Ulrich Bleul, Leiter der Grosstierfortpflanzung am Tierspital, bestätigt den Vorfall gegenüber 20min.ch. Die Kuh sei wegen Geburtsschwierigkeiten für einen Kaiserschnitt ins Tierspital gebracht worden. Doch kurz nachdem das Tier aus dem Transporter geladen worden sei, habe es die Flucht ergriffen, indem es sich aus dem Halfter befreite.

Die Kuh floh gemäss Bleul über die Winterthurerstrasse bis zum Irchelpark, wo sie vom Besitzer und Tierpflegern eingefangen werden konnte. Sie luden das trächtige Tier wieder in den Transporter und fuhren es zurück ins Tierspital gefahren. «Danach ging es direkt in den OP, wo das Kalb per Kaiserschnitt gesund auf die Welt kam. Dem Muttertier und dem Kalb geht es gut», sagt Bleul.

Das sei nicht selbstverständlich, denn kurz vor der Geburt eines Kalbes habe die Mutterkuh starke Schmerzen und sollte sich schonen. «Durch die Anstrengung hätte es für das Muttertier wie auch für das Kalb anders enden können», sagt Bleul.