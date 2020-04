Boom auf Zürcher Schrebergärten – Plötzlich wollen alle einen Pflanzplätz Die Corona-Krise lässt die Nachfrage nach Familiengärten in die Höhe schnellen. Vereine erhalten pro Tag so viele Anfragen wie sonst in einem Monat. Martin Huber , Hélène Arnet

Juchhof: Pächter Toni Berger (hinten) feiert mit Monika Thalmann und Walter Lips seinen 65. Geburtstag in Etappen. Alles mit gebührendem Abstand. Bild: Dominique Meienberg

«Bleiben Sie zu Hause!» So lautet derzeit die Devise, um Ansteckungen mit dem Coronavirus möglichst einzudämmen. Doch in der Schrebergartensiedlung Juchhof herrscht reger Betrieb. Allerdings nicht regelwidriger. Die Regeln des Bundesamts für Gesundheit sind an jedem Eingangstor und an vielen Bäumen angeschlagen. «Verbieten können wir aber niemandem was», sagt Markus Peer, Präsident des Familiengartenvereins Juchhof. «Nur empfehlen.»