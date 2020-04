Virenschutz löst Boom aus – Plötzlich wollen alle Plexiglas Die Nachfrage nach Plexiglaswänden zum Schutz vor dem Coronavirus ist sprunghaft angestiegen. Auch bei einem Hersteller in Zürich schieben die Mitarbeiter Sonderschichten. Martin Huber

Produziert Spuckschutzwände im Akkord: Norbert Caviezel, Geschäftsführer der Neoplex AG, in der Firmenwerkstatt in Zürich. Foto: Thomas Egli

Ob im Supermarkt, in der Apotheke oder in der Bank: An Plexiglasscheiben kommt derzeit niemand vorbei. Die Scheiben aus durchsichtigem Acrylglas sollen Mitarbeitende und Kunden vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.

«Seit ein paar Wochen ist die Nachfrage nach unseren Plexiglasscheiben für Kassen- und Schalterpersonal geradezu explodiert», sagt Norbert Caviezel, Geschäftsführer der auf Plexiglasverarbeitung spezialisierten Firma Neoplex in Zürich-Altstetten. In seiner Firma läuft derzeit die Produktion der 1 Meter breiten und 80 Zentimeter hohen Schutzwände auf Hochtouren.

Zuschneiden, fräsen, biegen – im Akkord

Ob Triemlispital, Banken, die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren, Notariate oder Bezirksgefängnisse: Alle haben sie in den vergangenen Tagen und Wochen Plexiglaswände bei der Neoplex bestellt. «Und geliefert werden sollte sofort, nicht erst in zwei Wochen.» Seit Beginn der Corona-Krise hat Caviezel mehr als 800 Exemplare der Pandemieschutz-Stellwand verkauft. Caviezel: «Verrückt: Dabei hatte ich dieses Produkt schon aus dem Webshop rausgenommen, weil sich lange kaum jemand dafür interessierte.»

Doch jetzt: zuschneiden, fräsen, biegen. Die fünf Mitarbeiter von Neoplex haben in den letzten Wochen quasi im Akkord und auch am Wochenende gearbeitet. «Jetzt sind sie müde, es ist eine anstrengende Arbeit, die Platten sind gross», sagt der Chef.

Material wird knapp

Wegen der starken Nachfrage sind bereits erste Engpässe beim Acrylglas aufgetreten. Das Rohmaterial, das aus Deutschland geliefert wird, war zeitweise praktisch ausverkauft, wie Caviezel sagt. Auch weil die Grossverteiler plötzlich Tausende von Acrylglasscheiben für die Kassen der Supermärkte benötigten.

Der Neoplex-Chef freut sich über die vollen Auftragsbücher, zumal ein anderer für seine Firma wichtiger Markt kollabiert ist: jener für Events und Messen. Und er betont: «Wir sind keine Krisenprofiteure, wir verkaufen noch zum selben Preis wie vor der Krise.» Überhaupt seien praktisch alle in der Branche fair geblieben, niemand habe die Situation ausgenutzt, auch die Importeure nicht.

Eine sehr starke Nachfrage nach Plexiglaswänden verzeichnet auch Cornel Müller, Geschäftsleiter der Acrylglas-Verarbeitungsfirma Mecacryl in Neftenbach. «In den letzten Wochen haben wir zum Teil nichts anderes gemacht, als Spuckschutzscheiben herzustellen, allein für einen Grossverteiler über 1000 Stück.» Aber auch immer mehr Privatbetriebe rüsten sich laut Müller mit Plexiglasscheiben aus – für ihre Besprechungszimmer. Einer der Vorteile des robusten und einfach zu verarbeitenden Materials: Man kann es später leicht wieder von einem Standort entfernen.

«Noch nie erlebt»

«Einen solchen Boom beim farblosen Plexiglas habe ich noch nie erlebt», sagt Simon Gäumann, Geschäftsleiter der Röhm (Schweiz) AG mit Sitz in Brüttisellen, dem grössten Plexiglas-Händler der Schweiz. Es sei eine grosse Herausforderung, die explodierende Nachfrage kurzfristig mit den gewünschten Mengen zu bedienen. Zahlen zu seinem Geschäft will Gäumann keine nennen. Man arbeite nonstop, damit die verarbeitenden Betriebe möglichst wunschgemäss mit Material beliefert werden. Auch das Produktionswerk in Deutschland habe die Kapazitäten hochgefahren, um die global stark angestiegene Nachfrage nach farblosem Plexiglas bedienen zu können.

Spuckschutz auch im TV-Studio: Szene aus dem SRF-«Kassensturz». Foto: mth

Beim Verband der Schweizer Kunststoffindustrie staunt man über den Plexiglas-Boom. «Das Image des Kunststoffs verändert sich gerade», sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Verena Jucker. «Ob Plexiglasscheiben, Einweghandschuhe oder Schutzanzüge: Kunststoff schützt.» Man sehe wieder stärker seine positiven Seiten – und nicht mehr nur die Abfallproblematik.