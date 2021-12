Omikron und die fünfte Welle – Plötzlich zittert die Wirtschaft wieder vor dem Virus Trotz bereits bestehender Sorgen entwickelte sich die Wirtschaft rund um den Globus zuletzt prächtig. Die neue Corona-Variante scheint jetzt alles wieder infrage zu stellen. Ein Überblick. Markus Diem Meier

Omikron droht auch die Weltwirtschaft anzustecken: Alles hängt von der Wirksamkeit der Impfungen auch gegen die neue Variante ab. Foto: Getty Images/iStockphoto

Seit am vergangenen Donnerstag mit Omikron eine neue Variante des Coronavirus bekannt wurde, herrscht zu den weiteren Wirtschaftsaussichten grosse Verunsicherung. Allein diese Unsicherheiten stellen schon jetzt ein Risiko für die Weltwirtschaft dar. Das erklärt unter anderem auch die aktuelle Volatilität an den Kapitalmärkten. Doch was droht wirklich? Ein Versuch einer Einordnung in fünf Punkten:

Bisher läuft noch fast alles bestens

Die Entwicklung der Realwirtschaft weltweit wie auch in der Schweiz verläuft bisher prächtig. Zeugnis davon legt der am Mittwoch veröffentlichte Einkaufsmanagerindex PMI für den November ab. Dieser wird von der Einkäufervereinigung Procure und der Credit Suisse publiziert. Er beruht auf Befragungen von Einkäufern grosser Unternehmen und gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für den aktuellen Geschäftsverlauf.