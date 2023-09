Podcast mit Frank Urbaniok (5/5) – Ein Mann hegt massive Gewaltfantasien: Wie verhindert man, dass er zum Täter wird? Forensiker Frank Urbaniok therapierte einen Mann, der sich in eine Gedankenwelt von Vergewaltigungsvorstellungen verstrickt hat. Folge 5 des Podcasts «Hinter der Tat». Tamedia , Podcastschmiede

«Die Situation war akut gefährlich»: Forensiker Frank Urbaniok therapierte über Jahre einen Mann, der konkrete Vergewaltigungsfantasien äusserte.

Über eine Beratungsstelle kommt ein Mann Mitte dreissig freiwillig in die Praxis von Frank Urbaniok, der dringend psychiatrische Unterstützung benötigt. Er hegt schon sein Leben lang Fantasien, Frauen zu vergewaltigen und ihnen Gewalt anzutun. Lange konnte er diese Gedanken in Schach halten – nach einer Trennung sind sie mit voller Wucht zurück. Frank Urbaniok beginnt mit dem Mann zu arbeiten, um zu verhindern, dass er seine Fantasien in die Realität umsetzt.