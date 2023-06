Raubzüge in Japan – Fälle von Pokémon-Karten-Raub häufen sich Die Sammelkarten sind bei Fans in Japan so gefragt, dass man sie teuer verkaufen kann. Das ruft nicht nur Investoren, sondern auch Diebe auf den Plan. Was hinter den Raubzügen steckt. Thomas Hahn Tokio

Nicht nur zum Spielen nützlich, wie hier im März 2023 an einem Turnier in Utrecht, Niederlande: Manche Karten können in Sammlerkreisen ganz schön teuer sein. Foto: Robin Van Lonkhuijsen (Keystone, EPA)

Als Mensch ohne kriminelle Energie kann man sich schwer vorstellen, was in den Köpfen der Verbrecherinnen und Verbrecher vorgeht. Aber man darf wohl annehmen, dass sie schwerwiegende Entscheidungen treffen, bevor sie losziehen. Sie müssen sich erst mal klarmachen, was sie überhaupt klauen wollen in der weiten Welt des modernen Konsums. Banknoten? Kryptowährungen? Gemälde?

Hat alles seine Nachteile: Der klassische Überfall bringt in Zeiten des bargeldlosen Bezahlens möglicherweise nicht viel. Internetkonten zu hacken, erfordert spezielles Computerwissen. Ein Kunstraub ist aufwendig und kann je nach Grösse des entwendeten Werks auf die Wirbelsäule gehen. An solchen Überlegungen könnte es liegen, dass sich die Pokémon-Karte in Japan als praktisches Diebesgut etabliert hat.

Pikachu-Holo Illustrator ist 5,6 Millionen Franken wert

Der Markenname Pokémon steht für Pocket-Monster, also Taschenmonster. Er ist der Sammelbegriff für die Fantasiewesen, die das gleichnamige Franchiseunternehmen aus Japan seit 1996 mit weltweitem Erfolg als Hauptfiguren von Computerspielen, Mangas, Zeichentrickfilmen und einem Sammelkartenspiel vermarktet. Vor allem Letzteres ist ein Hit. Die Karten mit den Abbildungen der verschiedenen Wesen aus der Pokémon-Welt sind als Sammlerstücke längst die coolere Alternative zur Briefmarke.

Und genauso wie die seltenen Briefmarken sind auch die seltenen Pokémon-Karten ein Vermögen wert. Für eine First-Edition-Charizard-Karte von 1999 kann man dem Videospielportal der US-Plattform Fan-Nation zufolge 420’000 Dollar, etwa 390’000 Franken, bekommen. Für eine 1998er Pikachu-Holo Illustrator gab es sogar mal 6 Millionen Dollar, also rund 5,6 Millionen Franken.

Pokémon-Karten sind handlich bei der Entwendung und leicht zu verstecken.

Die meisten japanischen Menschen sparen lieber, als ihr sauer verdientes Geld anzulegen. Aber wenn man sich anschaut, wie sich über die Jahre der Wert mancher Pokémon-Karte gesteigert hat, müssten japanische Banken ihren Kunden eigentlich raten, statt Aktien oder Gold Pokémon-Karten zu kaufen.

Und viele Verbrecher im Inselstaat haben die Chance anscheinend erkannt, die in den bunten Karten liegt: handlich bei der Entwendung, leicht zu verstecken – und bei Fans so gefragt, dass man sie teuer verkaufen kann, ohne dabei verdächtig zu wirken. Die Folge: Es häufen sich die Fälle von Pokémon-Karten-Raub.

Diebstähle im Wert von Zehntausenden Franken

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass die Polizei in Tokio einen 35-jährigen Mann festgenommen hat, der unter Verdacht steht, in einem Laden im Bezirk Akihabara 1500 Pokémon-Karten im Wert von 1,15 Millionen Yen, umgerechnet rund 7625 Franken, gestohlen zu haben.

Mitte Mai meldete der Manager eines neu eröffneten Fachgeschäfts in Arao, Präfektur Kumamoto, dass bei ihm jemand eingebrochen habe. Das Glasfenster des Ladens war eingeschlagen. Es fehlten rund 600 Pokémon-Karten im Wert von 6,5 Millionen Yen (43’100 Franken), darunter ein besonders wertvolles Stück für 600’000 Yen, knapp 4000 Franken.

Einige Tage später berichtete der Sender NHK, dass die Polizei in Tokio einen 25-Jährigen festgenommen habe, der Anfang Mai 74 Pokémon-Karten im Wert von 2,2 Millionen Yen, 14’600 Franken, aus einem Laden in Fujiyoshida, Präfektur Yamanashi, geraubt haben soll. Yuki M. war auf den Aufnahmen der Überwachungskamera wohl deutlich zu sehen. Laut Polizei soll er geständig gewesen sein. In seiner Wohnung fanden die Beamten auch Karten aus anderen Läden.

Pokémon-Karten-Mafia am Werk?

Der Einbruch in Akihabara ereignete sich schon im April, an einem Mittwochmorgen um fünf. Zum Diebesgut soll eine Karte gehört haben, die 160’000 Yen, 1060 Franken, wert ist. Aber insgesamt war dieser Raubzug weniger lukrativ als die anderen. Weil der Täter keine Ahnung von Pokémon-Karten hatte? Der festgenommene Masaki O. aus Urasoe in Japans südlichster Präfektur Okinawa hat der Polizei jedenfalls gesagt, dass der Raub eine Auftragsarbeit war. Er habe seinen Auftraggeber über Twitter kennen gelernt. Dieser habe ihm mehr als eine Million Yen geboten.

Die Reise von Okinawa nach Tokio ist weit, und Masaki O. hatte offensichtlich keine Skrupel, als der Auftraggeber ihm das Werkzeug für den Einbruch überreichte. Der Pokémon-Karten-Raub scheint für Leute sinnvoll zu sein, die dringend Geld brauchen. Die Polizei sagt, sie suche jetzt den Kopf hinter dem Verbrechen von Akihabara. Wer weiss, was sie noch alles zutage fördert in diesem Fall. Vielleicht ist längst eine Pokémon-Karten-Mafia am Werk.

