Panzer für die Ukraine – Polen drängt, Putin warnt: Berlin will «in Kürze» über Leopard-Lieferung entscheiden Polen bittet Deutschland um grünes Licht für Panzerlieferungen in die Ukraine. Warum ist der Leopard dort so begehrt? Und warum ist die Sache so umstritten? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Daniel Brössler , Paul-Anton Krüger , Mike Szymanski

Feuerkraft, Panzerschutz und Beweglichkeit auf dem Gefechtsfeld: Der Leopard 2 gilt als einer der leistungsfähigsten Kampfpanzer der Welt. Foto: Wojtek Radwanksi (AFP)

Trotz des zunehmenden Drucks aus dem In- und Ausland hat die Bundesregierung noch keine Entscheidung gefällt, ob Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine liefert. Nun kommt Bewegung in die Sache. Polen hat bei der deutschen Regierung offiziell beantragt, Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu können. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius stellt eine rasche Entscheidung über die Lieferung in Aussicht. Derweil warnt der Kreml: «Solche Lieferungen verheissen nichts Gutes für die Zukunft der Beziehungen», sagte Kremlsprecher Dimitri Peskow. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der Diskussion: