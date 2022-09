Posse um Pussy Riot – Polit-Prozess wegen misslungener Sprayaktion? Die Aktivistinnen von Pussy Riot wehren sich gegen die Anzeige wegen eines Graffitos. Hält Köniz am Strafantrag fest, kommt es zum Prozess. Andres Marti

Kommt es wegen dieses halb fertigen Graffitos zum Politprozess gegen Pussy Riot? Die Gemeinde Köniz als Besitzerin der Strassenmauer liess das unfertige (die Kilometerangabe fehlte) Bild noch am selben Tag entfernen. Foto: Adrian Moser

Die Posse um Pussy Riot ist um eine Episode reicher. Mit ihren Aktionen gegen das Putin-Regime erlangte das feministische Künstlerinnen-Kollektiv weltweite Bekanntheit. Zwei Aktivistinnen mussten in Russland sogar ins Straflager. Und vielleicht kommt es nun auch in Bern zu einem Pussy-Riot-Prozess: Weil sich drei Aktivistinnen vor einem Konzert in Köniz beim Sprayen erwischen liessen, verurteilte sie die Berner Justiz kürzlich per Strafbefehl zu einer Busse von je 400 Franken.