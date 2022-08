Verbot von Konversionstherapien – Politik setzt ein Zeichen gegen Homophobie In freikirchlichen Kreisen gelten Schwule und Lesben als Sünder, die geheilt werden müssen. Die Rechtskommission des Nationalrats hat sich nun deutlich gegen solche Praktiken ausgesprochen. Alessandra Paone

Die Rechtskommission des Nationalrats will dem Leiden der Opfer von Konversionstherapien ein Ende setzen. Foto: Manuel Zingg

Für Renato Pfeffer war es eine unglaubliche Erleichterung, ein Befreiungsschlag, als er vor zehn Jahren in den Spiegel schauen und sagen konnte: «Ich bin schwul – und ich akzeptiere mich so, wie ich bin.» Gleichzeitig brach für ihn aber auch eine Welt zusammen. «Mir wurde bewusst, dass ich sehr viel Zeit damit verbracht hatte, etwas aufzubauen, was nun plötzlich in sich zusammenfiel», sagt er. Das sei nicht ganz einfach gewesen.