Entscheid über Kaderarztlöhne – Politik will Honorarexzesse stoppen Der Zürcher Kantonsrat behandelt am Montag ein Thema, das durch die Skandale am Unispital an Brisanz gewonnen hat: die Vergütung von Kaderärzten. Susanne Anderegg

Notfall Unispital: Drei Chefärzte haben den Ruf des Spitals schwer beschädigt. Spitaldirektor Gregor Zünd ist unter Druck. Foto: Urs Jaudas

CVP, GLP und SP hätten sich keinen besseren Zeitpunkt wünschen können für die Parlamentsdebatte über ihren Vorstoss, der auf die Einkommen der Kaderärzte abzielt. Seit Wochen stehen Chefärzte des Unispitals in den Schlagzeilen. Ihnen wird vorgeworfen, in unzulässiger Weise finanzielle Eigeninteressen verfolgt zu haben. Im Kantonsrat gab es dazu vor zwei Wochen bereits eine geharnischte Fraktionserklärung. Nun hat der Rat die Möglichkeit, das System so zu ändern, dass wenigstens im Bereich der Honorare Exzesse verhindert werden.