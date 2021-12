«Tages-Anzeigerin» – der neue Podcast des «Tages-Anzeigers» – Politikerin und Mutter – die noch immer seltene Doppelrolle Irène Kälin, Annalena Baerbock, Jacinda Ardern: Sie sind Spitzenpolitikerinnen und haben Kinder – und sind damit auch 2021 eine Ausnahme im Politalltag. Annik Hosmann als Host Priska Amstutz als Host Mirja Gabathuler

Nationalratspräsidentin Irène Kälin mit ihrem Sohn im Bundeshaus während der aktuellen Wintersession. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

In den letzten beiden Wochen wurden gleich drei Frauen in hohe politische Ämter gewählt: Die Grüne Irène Kälin wurde Nationalratspräsidentin und ist damit höchste Schweizerin. Schweden hat 100 Jahre nach Einführung des Frauenstimm- und wahlrechts mit Magdalena Andersson erstmals eine Ministerpräsidentin. Und in Deutschland wurde Annalena Baerbock zur neuen Aussenministerin ernannt. Sie ist die erste Frau, die dieses Amt innehat. Die drei Frauen eint neben ihrem Beruf noch etwas: Sie alle sind auch Mutter.

Weshalb ist die Vereinbarkeit von Kind und Politik für Frauen oft schwieriger als für Männer? Warum werden auf Politikerinnen in Spitzenpositionen mütterliche Stereotype projiziert? Und welche Vorbildfunktion haben Politikerinnen wie Jacinda Ardern oder Pascale Bruderer, die während Amtszeiten und Wahlkämpfen schwanger waren, bezüglich Gleichstellungsfragen?

In der ersten Folge des neuen Podcasts des «Tages-Anzeigers» sprechen Priska Amstutz und Annik Hosmann über genau diese Fragen. Auf der Suche nach Antworten und Einsichten haben die Journalistinnen auch Irène Kälin interviewt.

