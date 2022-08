Zürich Openair – Polizei bestätigt mehrere Needle-Spiking-Fälle Auch am Zürich Openair in Rümlang sind mehrere Personen Opfer des sogenannten Needle Spiking geworden.

Vor zwei Wochen wurden an der Street Parade mehrere Personen von Unbekannten mit Spritzen oder Nadeln angegriffen. Mindestens sieben Personen erstatteten deshalb Anzeige bei der Polizei. Betroffen sind grösstenteils junge Frauen. Nun wurden auch am Zürich Openair in Rümlang mehrere Personen Opfer des sogenannten Needle Spiking.

Die Kantonspolizei teilt mit, dass drei Personen sich während des Festivals bei der Sanität auf dem Gelände gemeldet hätten und von Nadeleinstichen berichteten. Weitere Hinweise zur Täterschaft oder zu den Hintergründen der Fälle kann die Polizei derzeit nicht machen.

Diverse Entreissdiebstähle

Insgesamt sei der viertägige Anlass in Rümlang «ruhig und friedlich» verlaufen, wie die Kantonspolizei weiter mitteilt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag seien jedoch mehrere Meldungen wegen Entreissdiebstählen eingegangen. Am Donnerstag hätten Fahnder einen 22-jährigen und einen 24-jährigen Mann verhaftet. Die beiden Italiener hätten anderen Personen auf dem Festivalgelände Halsketten entrissen. Sie wurden wurden der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt und es wird nun geprüft, ob sie für weitere Delikte verantwortlich sind.

Etwa ein halbes Dutzend Personen mussten wegen ihres Verhaltens vom Openair-Gelände weggewiesen werden. Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich seien während des Festivals zudem rund ein Dutzend Lärmklagen aus den umliegenden Gemeinden eingegangen.

