Tödlicher Polizeieinsatz – Polizei erschiesst mit Messer bewaffneten Mann In Suhr ist es in einem Wohnquartier zu einem tödlichen Polizeieinsatz gekommen. Die Hintergründe werden derzeit untersucht.

Nach ersten Erkenntnissen stürmte der Mann auf die Polizisten zu. Video: BRK News

In Suhr im Kanton Aargau kam es am Montagabend zu einem tödlichen Polizeieinsatz. Wie Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage sagte, habe ein Polizist bei dem Einsatz seine Schusswaffe eingesetzt. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt.

Eine Polizei-Patrouille ist am Montagabend nach einem Alarm in ein Wohnquartier in Suhr AG beordert worden. Dort hat ein 68-jähriger Mann Drohungen gegen die Polizei ausgesprochen und einen Polizisten mit einem Messer angegriffen.

Der Angeschossene wurde sofort von der ausgerückten Ambulanz betreut. «Die Reanimationsversuche schlugen jedoch fehl», so Graser. Derzeit laufen die Ermittlungen zum Einsatz der Polizei. Wie eine Leser-Reporterin berichtete, wurde das Wohnquartier abgesperrt.

Der Redaktion 20 Minuten wurde von einer Leserin ein Video des Vorfalls geschickt. Sie betritt mit der laufenden Kamera ihren Balkon und filmt die Szene. Es ist zu hören, wie ein Mann laut schreit: «Jetzt chumi», ist zu hören, gefolgt von unverständlichem Geschrei zwischen Polizisten und anderen Personen. Dann werden aus relativ naher Distanz fünf Schüsse abgefeuert. Eine weitere Person eilt herbei und ruft immer wieder: «Hesch du gschosse!» Sie wird schliesslich von der Polizei am Boden festgehalten.

Die Staatsanwaltschaft hat für heute Dienstag weitere Informationen zum Vorfall in Suhr in Aussicht gestellt.

