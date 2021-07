Nazisymbol an Brücke in Bern – Polizei ertappt Junge Tat in flagranti Rechtsextreme haben ein Banner mit Tyr-Rune an der Berner Kornhausbrücke angebracht. Die Polizei kontrollierte die Neonazis und liess sie danach laufen. Kurt Pelda

Ein bekannter Neonazi aus dem Kanton Schwyz während der Aktion auf der Kornhausbrücke. Foto: Instagram

Neonazis der Gruppierung Junge Tat haben sich gemäss Polizeiangaben am frühen Morgen des 25. Juni an der Berner Kornhausbrücke abgeseilt, um ein etwa zwölf Meter langes Banner anzubringen. Als die Aktion noch in vollem Gang war, traf die Kantonspolizei ein. Es gab kein Entkommen, denn die Brücke führt in mehr als 40 Meter Höhe über die Aare. So konnte die Polizei vier Personen kontrollieren – unter ihnen den ehemaligen Chef der Winterthurer Eisenjugend.

Auf dem weissen Banner war ein nach oben gerichteter Pfeil aufgemalt, das Symbol der Jungen Tat, die sich als Jugendflügel der rechtsextremen Nationalen Aktionsfront (NAF) bezeichnet. Beim Pfeil handelt es sich um die sogenannte Tyr-Rune, angelehnt an den altnordischen Himmels- und Kriegsgott Tyr. Die Rune wurde im Dritten Reich unter anderem bei der Reichsführerschule der Sturmabteilung und als Leistungsabzeichen der Hitlerjugend benützt.