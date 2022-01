Einsatz im Zürcher Hauptbahnhof – Polizei erwischt Dieb auf frischer Tat Ein 21-jähriger Taschendieb wurde dabei ertappt, wie er einer Reisenden das Handy aus der Jacke entwendete. Er wurde sofort verhaftet.

Tummelplatz für Taschendiebe: Ein Geleis am Zürcher Hauptbahnhof Foto: KEYSTONE/Michael Buholzer

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagmittag einen mutmasslicher Taschendieb in flagranti verhaftet, wie sie am Samstag mitteilt. Den Polizisten fiel im Zürcher Hauptbahnhof ein Mann auf, der sich für Reisende mit Gepäck interessierte. Der Mann sei diesen Personen gefolgt und habe vermeintlich grundlos «körperliche Nähe» zu ihnen gesucht, heisst es in der Mitteilung.

Schliesslich beobachten die Polizisten, wie der Verdächtige einer Reisenden beim Besteigen des Zuges in die Jackentasche griff und ihr Handy entwendete. Der Dieb sei daraufhin verhaftet und das gestohlene Telefon der Besitzerin zurückgegeben worden.

Gemäss Medienmitteilung handelt es sich beim Verhafteten um einen 21 Jahre alten Algerier. Er wurde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft übergeben.

tif

