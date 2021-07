Femizid in Emmenbrücke LU – Polizei findet tote Frau und nimmt mutmasslichen Täter fest Die Luzerner Beamten haben in einer Wohnung in Emmenbrücke die Leiche einer 29-jährigen Frau entdeckt. Sie weist Verletzungen auf, die vermutlich durch ein Messer verursacht wurden.

Die Polizei hat den vermutlichen Täter in einem Luzerner Nachbarkanton festnehmen können. Foto: Alexandra Wey (Keystone/Symbolbild)

Die Luzerner Polizei fand am Sonntag in einer Wohnung in Emmenbrücke eine tote Frau. Die 29-Jährige hatte Verletzungen, die vermutlich durch ein Messer verursacht wurden. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter, einen 33-jährigen Schweizer, festnehmen.

Eine Patrouille der Luzerner Polizei kontrollierte die Wohnung in Emmenbrücke nach einem Hinweis, wie sie am Montag mitteilte. Dabei stiess sie auf eine weibliche Leiche. Beim Opfer handelt es sich um eine 29-jährige, im Tessin wohnhafte Frau honduranischer Herkunft.

Die Polizei nahm kurze Zeit später in einem Nachbarkanton den mutmasslichen Täter fest. Das Tatmotiv sei noch unklar. Sie könne wegen der laufenden Untersuchung derzeit keine weiteren Angaben zum Hergang des Deliktes und möglichem Motiv machen, teilte die Polizei weiter mit.

